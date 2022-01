Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 28 gennaio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 28 gennaio 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, durante la giornata di oggi siate cauti in amore, meglio mettere da parte le tensioni. Se avete il dubbio tra due storie sarà difficile scioglierlo prima della fine di febbraio. Capitolo lavoro: sono possibili rinnovamenti con l’arrivo della primavera. Portate pazienza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 28 gennaio 2022), per voi si prospetta un weekend perfetto per l’amore, ideale se avete una persona speciale con cui passarlo… Per quanto riguarda il lavoro, è un momento di profonda riflessione e cambiamenti: nelle prossime ore potreste dover fare una scelta.

GEMELLI

Cari Gemelli, continuate a coltivare nuovi interessi. Ancora poche settimane e Venere darà spazio a un amore, a un sentimento importante. Lavoro? La situazione lavorativa dipende un po’ dal lavoro che state portando avanti negli ultimi giorni.

CANCRO

Cari Cancro, c’è ancora del nervosismo in amore e la fine del mese porterà dei ripensamenti importanti. Per quanto riguarda il lavoro, sono in arrivo delle novità, tenete sotto controllo le spese. Importante non strafare.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 28 gennaio 2022), per voi si prospetta una giornata interessante per l’amore, lo sarà tutto il fine settimana. Sarà necessario risolvere entro la fine del mese un problema di carattere economico. Periodo favorevole per gli studenti.

VERGINE

Cari Vergine, la giornata di oggi – venerdì 28 gennaio 2022 – in amore richiederà pazienza, ma del resto ci vuole su tutto quanto. Potreste non essere al 100 per cento se siete lontani dal partner. Possibile del nervosismo sul lavoro. Tenetelo a bada.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 28 GENNAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: giornata interessante per l’amore. Siete in un periodo favorevole e si vede.