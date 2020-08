Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 28 agosto 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 28 agosto 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo Paolo Fox dovreste evitare le polemiche quest’oggi, le discussioni non porteranno a niente, nei fatti siete abbastanza chiusi nelle vostre convinzioni, non si può parlare con voi. Nel campo professionale finalmente vedete uno spicchio di sole, i risultati però arriveranno col tempo.

TORO

Cari Toro, la giornata di oggi sarà un toccasana per la vostra ansia, finalmente riuscirete a tenerla sotto controllo e potrete vivere un periodo positivo ed emozionante, sarà difficile per voi resistere al richiamo d’amore, v’innamorerete facilmente.

GEMELLI

Cari Gemelli, quella di oggi sarà una giornata lunga ma per fortuna positiva rispetto alle precedenti, chi deve chiarire un punto di vista meglio che lo faccia entro oggi, le stelle sono positive. Avete voglia di rimettervi in gioco nel lavoro, e allora datevi da fare.

CANCRO

Cari Cancro, non potete prenderete troppo dagli altri, non abbiate aspettative così alte, potreste rimanerne delusi. In amore potreste ritrovare finalmente il dialogo con il partner, è tutta questione di buona volontà, dovete soltanto impegnarvi di più.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox la vostra sarà una giornata intrigante dal punto di vista sentimentale, l’amore torna protagonista delle vostre giornate, settembre sarà un mese ricco di sentimenti, questo è soltanto un assaggio con Marte e Venere in ottimo transito. Giornata positiva anche nel campo professionale, potete anche avanzare nuove richieste.

VERGINE

Cari Vergine, quella di oggi sarà una giornata fantastica per il vostro segno soprattutto dal punto di vista sentimentale, chi vuole allargare la famiglia o conquistare la persona amata dovrà giocarsi il tutto per tutto quest’oggi. Giornata ideale anche per avviare nuovi progetti professionali.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 28 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: giornata particolare per l’amore, sonda il terreno per settembre, quello di oggi sarà una piccola fetta di paradiso.

