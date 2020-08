Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 28 agosto 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 28 agosto 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, quella di oggi sarà una giornata un po’ agitata per voi, troppo nervosismo accumulato in questo periodo, rimandate le discussioni a un altro giorno, tutto può infastidirvi quest’oggi. Anche il lavoro procede a rilento e il vostro stress aumenta.

SCORPIONE

Cari Scorpione, Luna e Venere vi aiuteranno nelle conquiste d’amore, faranno recuperare la complicità nella vita di coppia, l’importante è ammettere i propri sbagli e aver voglia di andare avanti mano nella mano. Arrivano scelte da fare nel campo professionale.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, qualche perplessità in amore in questo periodo, discussioni forse legate all’aspetto economico che vi manda in difficoltà, evitate emozioni negative, non ne avete bisogno. In questo periodo le spese sono in aumento.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, chi sta accusando problemi di cuore in questo periodo non deve darsi per vinto, se il sentimento è puro dovreste recuperare senza difficoltà, Giove e Saturno sono positivi e vi aiutano a rimettervi in sesto.

ACQUARIO

Cari Acquario, le coppie in crisi dovranno mettersi in pari quest’oggi, è tempo di risolvere tutti i problemi e cambiare pagina. Secondo Paolo Fox quest’oggi potrebbe esserci un contrattempo sul posto di lavoro, avrete bisogno di forte determinazione per risolverlo.

PESCI

Cari Pesci, secondo il guru delle stelle la Luna è dalla vostra parte quest’oggi, vivete la giornata con leggerezza e serenità, ne avete proprio bisogno, allontanate la negatività. L’unica preoccupazione potrebbe essere di natura economica.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 28 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: Luna e Venere sono dalla vostra parte e vi aiuteranno in amore.

