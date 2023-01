Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 27 gennaio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 27 gennaio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, giornata di recupero per i nati sotto questo segno. Nel corso del fine settimana potrebbe esserci anche una riconciliazione e le coppie più forti faranno delle scelte onerose. Sono ore da dedicare alla famiglia e all’amore. I rapporti con i segni dell’Acquario, dei Gemelli e del Sagittario sono buoni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 27 gennaio 2023), entro la giornata di domenica potrebbe arrivare una soddisfazione. La voglia di fare e la buona volontà non vi mancano di certo in questo periodo. Il nuovo transito di Venere è favorevole e vi darà la possibilità di capire quali sono le persone da allontanare dalla vostra vita. In vista delle occasioni da non lasciarsi sfuggire.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nel corso delle prossime ore dovete distinguere le questioni sentimentali da quelle di lavoro. Giove per fortuna continua a favorirvi e quindi sarà difficile non avere riconferme entro l’estate. Avanti così! Valutate eventuali proposte di lavoro, non conviene rifiutarle a priori. Le discussioni che ci sono in amore non sempre si possono risolvere con un sorriso.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, anche Venere è tornata favorevole in queste ore. Ci sono tante persone da incontrare in questi giorni. A volte vi sentite troppo impegnati, forse a causa delle eccessive responsabilità che vi siete presi sulle spalle. La sera evitate di fare troppo tardi, avete bisogno anche di riposo a volte.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 27 gennaio 2023), il vostro lavoro sarà apprezzato a breve. I giovani del segno saranno ancora più favoriti e in generale tutti quelli che avranno voglia di mettersi in gioco.

PESCI

Cari Pesci, coloro che hanno vissuto una crisi in passato nelle prossime ore potranno rifarsi. La cosa buona di questo periodo, è che avrete la possibilità di allontanarvi da chi vi ha condizionato troppo (e in negativo) in passato. Venere è nel segno e porta anche delle belle emozioni. Tra poche settimane Saturno sarà nel segno: aumenterà la vostra consapevolezza.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 27 GENNAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: entro la giornata di domenica potrebbe arrivare una soddisfazione.