Oroscopo Paolo Fox della settimana 16-22 gennaio 2023

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 16 al 22 gennaio 2023) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 16 al 22 gennaio 2023 trovate online, diffuse da diversi siti.

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’astrologo si prevede una settimana da quattro stelle per voi. In amore potete lasciarvi andare perché Venere è tornata favorevole. Cercate di dimenticare il passato e le tensioni, anche i single possono riscoprire la fiducia nei sentimenti e trovare l’anima gemella. Sul lavoro, bisogna risolvere delle questioni legate a dei soldi che vi devono essere restituiti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. Siete talmente tanto impegnati sul lavoro, che avete trascurato ultimamente il partner e l’amore. Attenti perché a lungo andare potrebbe stancarsi. Se c’è una persona che vi piace, fatevi avanti senza timori. Bene i rapporti con i nati sotto il segno dello Scorpione o dell’Acquario.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. Dimenticate il passato, anche se avete sofferto. Basta con questa noia e con questo pessimismo. Cercate di trovare il bello delle cose, anche quando vi sembra difficile trovarlo. Fate attenzione alla gelosia morbosa. Sul lavoro, le conferme stanno per arrivare: avete idee vincenti.

CANCRO

Cari Cancro, tre stelle. Dicembre è stato un mese difficile per i sentimenti, ma ora potete recuperare. Presto si risolverà tutto. Sul lavoro, le intuizioni non vi mancano, ma i guadagni sono un po’ in crisi. Rischiate di trovarvi in difficoltà. A febbraio ci sarà una bella fase di recupero: abbiate un po’ di pazienza.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (16-22 gennaio 2023), tre stelle. In amore siete troppo scettici, cosa non vi convince? Forse avete difeso una persona che non meritava la vostra attenzione. Seguite di più il vostro cuore. Sul lavoro, i risultati positivi non mancano, ma dovrete presto capire se accettare o meno una collaborazione.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. In amore c’è un po’ di confusione. Non vi sentite amati abbastanza. Avete bisogno di nuovi stimoli e di sentirvi amati. Forse dovreste cambiare aria. Un’amicizia potrebbe diventare importante. Sul lavoro, Marte è contrario e le tensioni sono dietro l’angolo: valutate bene che strada sta prendendo la vostra professione.

BILANCIA

Cari Bilancia, quattro stelle. Lasciatevi andare in amore come non vi capitava da tempo. Lasciatevi andare alle emozioni sincere, soprattutto ora che avete capito di aver sbagliato qualcosa, di aver fatto un passo falso. Bisogna saper ammettere i propri errori. Sul lavoro, cercate di capire come portare avanti i vostri progetti: siete molto creativi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. Venere è un po’ agitata e questo lo avvertite. In amore siete diffidenti. Dovreste riuscire a lasciarvi andare. Lunedì la giornata sarà intensa, tutta da vivere. Sul lavoro, le intuizioni sono vincenti, e nel weekend potrete togliervi belle soddisfazioni.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. Venere è positivo, ma Marte no: andate avanti con i piedi di piombo se non volete litigare con chi vi circonda. Forse vi piace una persona che però è impegnata. Una pausa di riflessione non guasterebbe. Sul lavoro, tutto quello che avete fatto è davvero importante, ma dovete lottare perché c’è chi, ancora, non crede in quello che fate.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, cinque stelle. L’amore promette bene e possono esserci tante novità positive all’orizzonte. Sono giorni molto impegnativi ma alla fine tutto andrà per il verso giusto. Sul lavoro, Giove è contrario, quindi la fatica inizierà a farsi sentire. Se avete un’attività a contatto con altre persone dovete mantenere la calma!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. In amore ritrovate la serenità, soprattutto ora che Venere è dalla vostra parte. Siete alla ricerca della persona giusta, delle emozioni sincere e gli incontri, anche speciali, sono favoriti. Sul lavoro avete le idee chiare sulla strada da intraprendere. Puntate sui progetti vincenti.

PESCI

Cari Pesci, quattro stelle. In amore non tutto va secondo il verso giusto, ma presto troverete sollievo. Siete pronti a lasciarvi andare, soprattutto dalla fine del mese quando Venere sarà con voi. Favoriti gli incontri. Sul lavoro siete un po’ delusi ma presto tutto si aggiusterà. Avanzate con convinzione le vostre proposte.

Leggi anche: 1. Tutti gli oroscopi di Paolo Fox; 2. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali; 3. La tabella per calcolare l’ascendente