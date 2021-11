Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 26 novembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 26 novembre 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la giornata di oggi – venerdì 26 novembre 2021 – sarà all’insegna della positività in amore, potranno addirittura esserci inaspettati colpi di fulmine. Sul lavoro avete dei validi progetti per il futuro. Provateli a mettere in pratica con fiducia e coraggio.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 26 novembre 2021), eventuali chiarimenti potranno essere affrontati nella giornata di domenica 28 novembre. Per quanto riguarda il lavoro, non tiratevi indietro e fate valere le vostre esigenze. Potete dimostrare tanto a colleghi e superiori.

GEMELLI

Cari Gemelli, l’oroscopo nella giornata di oggi – 26 novembre – sono favoriti gli incontri grazie al buon aspetto della Luna. Per quanto riguarda il lavoro, da qualche tempo occorre fare buon viso a cattivo gioco. Non tutto va come vorreste, ma potete ritagliarvi un giusto spazio per dimostrare il vostro valore.

CANCRO

Cari Cancro, nella giornata di oggi potrete togliervi grandi soddisfazioni. In amore questo è il momento migliore per fare incontri interessanti. Capitolo lavoro: avete voglia di cambiare ruolo. Perché non provarci? Coraggio! Spesso il cambiamento è positivo per la carriera.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (26 novembre 2021), nelle prossime ore ci saranno incontri piuttosto emozionanti, non fatevi cogliere impreparati. State sul pezzo. Per quanto riguarda il lavoro, soddisfazioni in arrivo per i nati sotto questo segno. Rimboccatevi le maniche.

VERGINE

Cari Vergine, per voi si prospetta una giornata ottima in amore con la Luna che transita nel segno. Per quanto riguarda il lavoro, novità in arrivo, fatevi trovare pronti e sul pezzo. Valutate pro e contro prima di accettare nuove offerte.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 26 NOVEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: ottimo momento per il segno grazie alla Luna in transito.