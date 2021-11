Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 26 novembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 26 novembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il 29 e il 30 novembre 2021 la Luna sarà nel segno, potrete vincere una sfida importante. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete affrontare qualche spesa di troppo. Cercate di limitare le uscite se non volete trovarvi in difficoltà.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 26 novembre 2021), giornata davvero sottotono, per cui sarà facile perdere la pazienza, attenzione. Cercate di restare calmi. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di organizzare al meglio tutti gli impegni che dovete affrontare.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, se siete interessati ad una persona, provate ad avvicinarla con garbo. Per quanto riguarda il lavoro, avrete molte idee in mente, ma solo una si rivelerà quella giusta. Potete trovare presto la soluzione ai problemi che vi attanagliano.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, dovreste fermarvi a riflettere, non fatevi sopraffare dalla frenesia di queste giornate. Capitolo lavoro: siate decisi, questo è il momento giusto per fare scelte importanti. Coraggio e fiducia in voi stessi. Se non ce l’avete voi, d’altronde, come potete sperare negli altri?

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (26 novembre 2021), giornata un po’ sottotono, l’opposizione della Luna consiglia prudenza. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di non strafare. Ok mettersi in mostra, ma il giusto. Potete trovare presto soluzione a problemi burocratici.

PESCI

Cari Pesci, la giornata di oggi (venerdì 26 novembre) sarà sottotono per cui l’invito è alla cautela: dovete fare attenzione alle questioni economiche rimaste irrisolte nelle ultime settimane. Per quanto riguarda il lavoro, temporeggiate prima di dare risposte importanti. Usate bene la testa. Non lasciate spazio alla fretta.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 26 NOVEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: ottime notizie in amore, fatevi avanti con garbo.