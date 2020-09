Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 25 settembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 25 settembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo il guru delle stelle quest’oggi qualcuno potrebbe toccare un nervo scoperto, cercate di non cadere nel tranello, prendete le distanze da chi trae gioia dalla vostra nevrosi. Sul fronte lavorativo meglio essere cauti e prudenti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo Paolo Fox quella di oggi sarà una giornata importante per i vostri affetti, non rimandate a domani le discussioni che potrebbero essere risolte oggi, non issate muri con il partner, parlate dei problemi altrimenti non andranno via.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questo fine settimana sarà sicuramente scoppiettante per il vostro segno, ci sono delle sorprese in arrivo, quest’oggi pensate a rilassarvi, avete bisogno di pensare e ritagliarvi un po’ di spazio per voi stessi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo il guru delle stelle la Luna è nel vostro segno, ciò significa che siete pieni di energia e positività soprattutto nei confronti dell’amore. Anche sul lavoro è una giornata ottima per fare accordi.

ACQUARIO

Cari Acquario, avete ancora molte faccende in sospeso da affrontare, d’altro canto settembre è quasi finito per fortuna, è stato un mese pieno di conflitti e sfide per voi, occhio alle spese e non esagerate.

PESCI

Cari Pesci, secondo il guru delle stelle quella di oggi sarà una giornata positiva per il vostro segno, la Luna stimola le relazioni sentimentali, soprattutto quelle nate da poco, sul fronte professionali traboccate di creatività e avete voglia di mettervi all’opera.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 25 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: avete tanta voglia di fare, la creatività non vi manca, e allora mettetevi a lavoro.

