Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 25 settembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 25 settembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’oroscopo del guru delle stelle quella di oggi sarà una giornata un po’ agitata in amore, tutto dipende anche dall’età e dal luogo in cui vivete. Per quanto riguarda il lavoro, avete bisogno di grande concentrazione per portare a termine il vostro compito, ancor di più per chi studia.

TORO

Cari Toro, la Luna con Giove e Saturno sono dalla vostra parte, ciò significa che avrete modo di chiarire alcune faccende lasciate in sospeso. Per quanto riguarda il lavoro, è arrivato il momento di cambiare pagina, non potete continuare a fissare lo stesso punto, non cambierà nulla e non potete neanche passarci su la gomma. Andate avanti.

PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quest’oggi sono in arrivo delle importanti novità, sarà un periodo interessante anche per i single che sono a caccia d’amore, lasciatevi andare, conoscete persone diverse, circondatevi di positività.

CANCRO

Cari Cancro, dovete aprire gli occhi in amore, non fatevi ingannare da chi vuole la vostra compagnia soltanto per il proprio tornaconto personale, perché in quel caso non si parla d’amore. Problemi soprattutto con Capricorno, Ariete e Bilancia. Sul campo professionale avete bisogno di staccare la spina, per fortuna è venerdì.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, ci sono un po’ di tensioni in amore, soprattutto nel fine settimana, dovete cercare di tranquillizzarvi e non vedere sempre e solo il marcio nelle persone. Approfittate del weekend per fare due chiacchiere a cuore aperto con il partner. Nel lavoro invece questo è un periodo un po’ anticipato, siete pieni d’impegni e state spendendo molto per la casa.

VERGINE

Cari Vergine, secondo il guru delle stelle quella di oggi per voi sarà una giornata positiva, promette scintille in amore, cercate di non isolarvi nei vostri pensieri, piuttosto datevi da fare per conquistare chi vi interessa. Nel campo professionale riceverete una conferma che attendavate da tempo.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 25 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: giornata ideale per l’amore, datevi da fare.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, venerdì 25 settembre 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 25 settembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 25 settembre 2020