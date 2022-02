Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 25 febbraio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 25 febbraio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore vi attende una giornata interessante, un po’ di fatica in arrivo nei prossimi giorni. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle invitano a fare progetti per il futuro: potrebbe concretizzarsi un cambiamento molto atteso.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 25 febbraio 2022), cercate di fissare un incontro oppure liberate il cuore se siete rimasti soli. La fine della settimana pota consiglio. Per quanto riguarda il lavoro, Giove è in ottimo aspetto, l’ideale per chi vuole fare una proposta.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la Luna nelle prossime ore sarà attiva e inviterà a fare delle belle cose, compreso avvicinarsi al partner. Per quanto riguarda il lavoro, è meglio non proseguire situazioni inutili solo per presa di posizione.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna presto sarà nel vostro segno. Il fine settimana sarà importante in amore. Per quanto riguarda il lavoro, sono favorite le attività autonome. Potete accettare un cambiamento e concludere accordi importanti a cui ambivate da tempo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 25 febbraio 2022), buone le stelle, in amore, durante questo fine settimana. Luna nel vostro segno a partire dal 28 febbraio: novità in arrivo. Lavoro? Non vi sentite tranquilli: non sono gli altri a bloccarvi, ma parte da voi.

PESCI

Cari Pesci, in amore c’è qualcosa che non va, cercate di evitare le polemiche nelle prossime ore. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di affrontare con fiducia le novità, lavorerete meglio settimana prossima.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 25 FEBBRAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: la Luna nelle prossime ore sarà attiva e inviterà a fare delle belle cose.