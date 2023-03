Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 24 marzo 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 24 marzo 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, durante la giornata di oggi, 24 marzo 2023, potrete organizzare un incontro piacevole. Molto piacevole… Particolarmente favoriti saranno i single, ma ciò non toglie che anche qualche coppia possa goderne. Tra di voi c’è chi ha deciso di mettersi in gioco, facendo nuove conoscenze. Bene così. Per quanto riguarda il lavoro, nel corso delle prossime settimane di questo fine marzo e inizio aprile potete sfruttare qualche buona idea. Quella di oggi, comunque, sarà una giornata attiva e fruttuosa. Avanti così.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 24 marzo 2023), state attenti a non esagerare con le parole: quello che dite potrebbe essere causa di qualche problema di troppo. Mordetevi la lingua piuttosto… Per quanto riguarda il lavoro, non siete contenti di quello che state facendo in questo periodo, ma per il momento non ci sono altre opportunità all’orizzonte, quindi dovete fare buon viso a cattivo gioco. Tenete duro.

GEMELLI

Cari Gemelli, la Luna è favorevole in questo momento. Se il vostro partner non vi ascolta? Dovrete parlare di questo problema prima o poi. Prima riuscirete a risolverlo, meglio sarà. Per quanto riguarda il lavoro, non vi va di accettare ruoli che non desiderate o che non amate. La vostra intelligenza e il vostro intuito naturale insieme a una disposizione favorevole del Sole e di Giove vi faranno vivere una giornata fruttuosa.

CANCRO

Cari Cancro, chi ha intenzione di ricominciare una storia d’amore già vissuta deve considerare il fatto che il passato ha comunque il suo peso. Capitolo lavoro: se ci sono contratti in scadenza probabilmente pretenderete di più in vista del rinnovo. Siete stanchi dei vostri problemi, dovete provare a rilassarvi e fare mente locale. Fatelo per il vostro bene. State con i cari e non pensate al lavoro almeno per qualche ora…

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 24 marzo 2023), la Luna è nel segno: nel corso delle prossime ore di questo fine mese potreste sentirvi vicini ad una persona che vi interessa veramente. Per quanto riguarda il lavoro, in questi giorni avrete qualche piccola soddisfazione che aspettavate anche da tempo. Siete rimasti un po’ delusi da qualcuno che apprezzate veramente, che cercherà di tradirvi o tramare alle vostre spalle. Attenzione…

VERGINE

Cari Vergine, c’è ancora un po’ di agitazione di troppo in amore, anche se rispetto a inizio mese sembrate molto più forti e pronti a gestire le varie situazioni. Per quanto riguarda il lavoro, avete una bella idea per il futuro, a breve potrete svilupparla. Possibile un po’ di stanchezza di troppo, ma niente panico: basterà qualche ora di sonno per recuperare.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 24 MARZO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: potrete organizzare un incontro piacevole. Particolarmente favoriti i single. Buone notizia anche dal lavoro.