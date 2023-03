Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 24 marzo 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 24 marzo 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, quella di oggi – 24 marzo 2023 – sarà una giornata migliore rispetto alle ultime che avete vissuto, anche se Venere è ancora opposta. Per quanto riguarda il lavoro, sarà meglio fare le cose con calma e usando bene il cervello. Rimandate le decisioni a lunedì prossimo. Non avevate previsto un piccolo problema finanziario, quindi cercate di moderare le vostre spese.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 24 marzo 2023), l’amore nel corso delle prossime ore vivrà alti e bassi e dovrete farvene una ragione. Per quanto riguarda il lavoro, le uscite economiche andranno condotte con cautela, anche perché la Luna è contraria. Quello di oggi, venerdì 24 marzo, sarà uno di quei giorni in cui dareste tutto quello che avete per essere in un altro posto o fare cose diverse. Tenete duro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, è arrivato il momento di guardarsi intorno con spirito nuovo e fiducia. Se avete un partner allora mettetevi in gioco e fate esperienze nuove, in caso contrario questo può essere il fine settimana per fare nuovi e interessanti incontri. Attenzione per: dovete volerlo voi per primi. Di certo non conoscerete nessuno di nuovo stando chiusi in casa… Uscite!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in molti di voi nelle scorse settimane hanno lasciato in sospeso diverse faccende lavorative, anche importanti… Questo, però, non è il momento per concentrarsi su questo, dedicatevi a voi stessi e se potete alla famiglia, agli affetti in generale. Non dovete trascurare la vita privata. Il lavoro è importante, ma anche la vostra vita extralavorativa…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 24 marzo 2023), in queste ore sentite una certa insoddisfazione per quanto riguarda la vostra vita sentimentale, per alcuni di voi la situazione sta diventando un po’ troppo piatta, monotona. La giornata di oggi potrebbe essere quella giusta per fare nuove esperienze e dare una svolta.

PESCI

Cari Pesci, la giornata di oggi – venerdì 24 marzo 2023 – sarà non proprio semplicissima in campo sentimentale e lavorativo, dovrete combattere tra la voglia di novità e quella di stabilità. Un po’ di riflessione potrebbe aiutarvi a fare luce e prendere una decisione definitiva in diversi ambiti.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 24 MARZO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: mettetevi in gioco e fate esperienze nuove, in caso contrario questo può essere il fine settimana per fare nuovi incontri.