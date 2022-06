Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 24 giugno 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 24 giugno 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la giornata di oggi – 24 giugno – è molto delicata in amore: siete di fronte ad un aut aut. Prendere o lasciare. O risolvere i problemi e andare avanti con il vostro partner, o lasciarsi per sempre e provare nuove avventure. Se una storia non vi convince più, non esitare a chiudere il rapporto. Può essere il momento giusto per prendere la palla al balzo e lanciarsi in nuove avventure.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 24 giugno 2022), in arrivo belle emozioni in amore grazie alla Luna nel segno: non chiudetevi in casa e cercate di conoscere nuova gente. Sul lavoro invece se dovete avanzare delle proposte, non esitate, questo è il momento giusto.

GEMELLI

Cari Gemelli, giornata nella quale potete voltare pagina e recuperare in amore, andate avanti e non prendetevela se qualcosa non è andata per come avreste voluto. Le difficoltà non sono mancate, ma inutile piangersi addosso, guardate al futuro con ottimismo. Sul lavoro invece è possibile tagliare i rami secchi e aprire la strada a nuove, propizie collaborazioni.

CANCRO

Cari Cancro, giornata positiva, con Toro e Vergine si possono creare ottimi legami. Inoltre la Luna è nel segno per cui possono esserci belle collaborazioni e nuovi amori. Sul lavoro non fate scelte azzardate, sarebbe meglio confrontarsi con il parere di un esperto. Insomma, rimboccatevi le maniche e vedrete che saprete ottenere grandi cose.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 24 giugno 2022), in amore potrebbero esserci piccole tensioni. Cercate di non alimentare inutili polemiche e ritagliarvi del tempo per voi stessi, ne avete bisogno per ricaricare le pile. Sul lavoro invece possono esserci dei rallentamenti, non perdete la pazienza.

VERGINE

Cari Vergine, giornata ottima per i sentimenti. Guardatevi intorno se siete single da tempo e non chiudetevi in casa, non potete restare fermi al palo. Sul lavoro invece si regista un po’ di agitazione, forse avete litigato con colleghi o superiori. Non prendete tutto di petto e usate un po’ di diplomazia.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 24 GIUGNO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: belle emozioni in arrivo grazie alla Luna nel segno.