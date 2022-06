Oroscopo Paolo Fox della settimana 20 – 26 giugno 2022

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 20 al 26 giugno 2022) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 20 al 26 giugno 2022 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, per voi l’astrologo prevede una settimana da cinque stelle su cinque. In amore chi è single da troppo tempo può incontrare presto l’anima gemella. Evitate però di innamorarvi di persone difficili e complicate. Non potete vivere tutto come fosse una sfida. I sentimenti vanno ricambiati. Sul lavoro c’è da risolvere un contenzioso. Dimostrate di che pasta siete fatti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. Le storie nate da poco vivono soprattutto di passione ed eros, col tempo dovete però capire se sotto ci può essere anche una compatibilità caratteriale. Siete stanchi, specie sul lavoro, e avete bisogno di serenità. Piano piano tutto si risolverà.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. Siete affascinanti e con un carisma unico. Tutti vorrebbero trascorrere del tempo con voi, ma non sempre siete disponibili. Chi è single può fare nuovi incontri. Anche le amicizie possono diventare qualcosa di più. Da giovedì Venere sarà nel segno. Sul lavoro tutto va a gonfie vele, potete avanzare delle richieste.

CANCRO

Cari Cancro, quattro stelle. La vostra situazione sentimentale non vi soddisfa. Avreste bisogno di nuovi stimoli e di maggiore serenità. Purtroppo fatica ancora ad arrivare la persona giusta con la quale trascorrere la vostra vita insieme. Guardate il bicchiere mezzo pieno. Lasciatevi andare verso nuove emozioni. Occhio alle polemiche nella giornata di martedì. Sul lavoro la stanchezza non manca e anche l’aspetto economico non è solido.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (20-26 giugno 2022), quattro stelle. Lasciatevi andare e preparatevi a vivere forti emozioni. Venere non è più contraria, per cui si potrà recuperare sotto ogni punto di vista, specie se avete dovuto fare i conti con una lontananza. Avete voglia di trasgredire, di vivere una bella passione. Sul lavoro bene specie per chi è in proprio.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. In amore potete fare nuovi incontri e conoscenze, cercate quindi di non chiudervi in voi stessi e isolarvi come fate spesso. Occhio alle giornate di inizio settimana, cioè quelle di lunedì e martedì. Sul lavoro state già pensando alla ripartenza autunnale, specie se avete iniziato una nuova attività da poco.

BILANCIA

Cari Bilancia, cinque stelle. In amore è un periodo complicato, cercate di mantenere la calma. Non strafate ed evitate litigi e discussioni inutili. Cercate di non soffrire, di non pensare al passato e di andare avanti, solo così supererete la tensione. Sul lavoro avete degli obiettivi chiari e state facendo di tutto per raggiungerli. Qualcuno è stato a lungo fermo, ma ora è il momento di ripartire.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. Se siete single, inutile avere paura di incontrare nuova gente, anche perché Venere torna ad essere favorevole. Lasciatevi andare, senza timori e diffidenze. Riflettete bene prima di agire. Sul lavoro, se agite a contatto con il pubblico, dovete farvi rispettare di più. Chiedete ciò che vi spetta.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. In amore avete bisogno di vivere nuove e forti avventure. Se state vivendo una storia poco serena e stabile, forse è il caso di tornare in voi stessi e ridimensionarla. Qualcuno vi chiederà una pausa. Prima di giurare amore eterno pensateci bene. Sul lavoro arrivano finalmente le soddisfazioni e potete raccogliere i frutti del vostro sacrificio.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, quattro stelle. Lasciatevi andare maggiormente all’amore. Per voi inizia un periodo molto propizio e importante. Preparatevi a vivere delle belle emozioni. Calma in particolare con i nati sotto il segno del Cancro e dell’Ariete, potrebbero farvi innervosire. Sul lavoro ci sono stati dei cambiamenti nell’ultimo periodo e per questo vi siete arrabbiati. Alcuni nuovi progetti devono essere rivisti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. In amore potete risolvere un problema di lungo corso e ripartire. Evitate di creare altre polemiche e discussioni. Avete solo bisogno di serenità. Sul lavoro è il momento di fare buoni propositi ma soprattutto di realizzarli. Magari potete firmare un nuovo accordo.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. In questo periodo siete molto critici, in primis con voi stessi e con quelle persone che non ritenete utili e sincere. Lasciatevi andare e allontanate dubbi e incomprensioni. Occhio perché da giovedì Venere inizierà un transito polemico. Sul lavoro cambiate strategia rispetto al passato. Avete paura di incappare in qualche problema di troppo.

Leggi anche: 1. Tutti gli oroscopi di Paolo Fox; 2. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali; 3. La tabella per calcolare l’ascendente