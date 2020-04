Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 24 aprile 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 24 aprile 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vede Giove dissonante, meglio non rischiare facendo affidamento soltanto sulla fortuna, perché quest’oggi potrebbe voltarvi le spalle, meglio agire sul sicuro. Avete voglia di amare ed essere amati in questo periodo, se volete agire però tenete in considerazione il due di picche, perché la persona di vostro interesse potrebbe non ricambiare i vostri sentimenti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo il guru delle stelle Sole e Luna sono opposti e creano problemi soprattutto nel campo sentimentale, evitate discussioni inutili, se già sapete che non vi porteranno da nessuna parte meglio non iniziare affatto. Prima di parlare, riflettete.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi denota una certa difficoltà nel campo sentimentale, state attraversando una fase complicata, ma ne uscirete. Importante è la rete sociale, coltivatela e non trascurate troppo gli amici, soprattutto quelli di vecchia data che vi hanno sempre prestato una spalla su cui piangere nei periodi bui.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo il guru delle stele questa sarà una giornata positiva per voi, avrete molta energia da investire nelle attività professionali ma troverete anche il coraggio di parlare a chi di dovere, se una situazione non vi piace più non dovete restare in silenzio, parlate e fatevi valere.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la giornata di oggi vi vedrà finalmente raccogliere i frutti del vostro raccolto, nel campo professionale avete dato il meglio di voi stessi e finalmente sarete premiati. In amore avete vissuto qualche tempesta, ma ormai è spuntato il sole.

PESCI

Cari Pesci, secondo il guru delle stele questa sarà una giornata d’agitazione, non soltanto nel campo professionale ma anche quello sentimentale. Forse avete avanzato troppe pretese in questo periodo, ridimensionate la sete di potere.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 24 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: energia da vendere quest’oggi, l’amore procede a gonfie vele.

