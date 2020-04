Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 24 aprile 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 24 aprile 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox la vostra sarà una giornata particolarmente piacevole da trascorrere insieme alle persone che volete bene. La vita sentimentale torna a respirare aria pulita dopo giornate pesanti, finalmente potete lasciarvi alle spalle i problemi, quello che non funzionava prima adesso è soltanto un lontano ricordo. Nel lavoro avete bisogno di svegliarvi un po’.

TORO

Cari Toro, secondo il guru delle stelle questa sarà una giornata movimentata da Urano, Luna e Sole che nel vostro segno vi spingeranno a prendere delle decisioni importanti, ma non sarete da soli, al vostro fianco sarà sempre presente il vostro partner, anche perché se dovete decidere del futuro non potete escludere la vostra anima gemella. Nel lavoro finalmente le cose procedono come volevate.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo il guru delle stelle il weekend porta consiglio per il vostro segno, le cose finalmente girano per il verso giusto, non dovete più angosciarvi per i problemi che avete combattuto finora, è acqua passata, evitate soltanto di innervosirvi per la prima sciocchezza, se covate rancore affrontate i vostri demoni, portate a galla i dissapori e agite come persone mature, parlandone e lasciandovi le divergenze alle spalle.

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi vede l’amore nel vostro futuro, anche per chi adesso è ancora single. Avete intenzione di stravolgere il vostro futuro con nuovi programmi, per voi è importante porvi degli obiettivi da raggiungere. Evitate persone che hanno una forte influenza negativa su di voi, imparate a ragionare con la vostra testa.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la giornata di oggi per voi sarà un po’ burrascosa, evitate di farvi coinvolgere in qualche battibecco sentimentale altrui, non dovete essere l’arbitro di nessuno, piuttosto pensate a giocare la vostra di partita, neanche il vostro campo è privo d’incidenti di percorso e il vostro partner potrebbe ammonirvi prima del previsto.

VERGINE

Cari Vergine, quella di oggi per voi sarà una giornata sottotono, siete molto giù di morale, forse perché avete avuto una discussione pesante che non riuscite ad archiviare. Il vostro pessimo umore si riflette anche nel campo sentimentale, vedrete che le cose miglioreranno con l’arrivo del weekend.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 24 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: l’amore torna a sorridervi, evitate soltanto di circondarvi di persone nocive.

