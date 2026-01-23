Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 08:00
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 23 gennaio 2026

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 23 gennaio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 23 gennaio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, stai cercando di capire dove stai dando troppo e dove ricevi poco. Il lavoro richiede diplomazia, ma anche decisione. In amore il cielo chiede sincerità: meglio un confronto oggi che un silenzio domani. Possibili ritorni dal passato. Creatività in crescita, bene l’arte e la bellezza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 23 gennaio 2026), le stelle parlano di trasformazione. Qualcosa finisce per lasciare spazio a qualcosa di più autentico. Sul lavoro sei strategico, ma evita giochi di potere. In amore sei magnetico, passionale, ma anche esigente: cerca di fidarti di più. Intuito fortissimo, seguilo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, hai bisogno di orizzonti nuovi. Il cielo ti spinge a guardare avanti, a non restare fermo in situazioni che ti stanno strette. Lavoro in movimento, favoriti contatti con l’estero o nuove esperienze. In amore vuoi libertà ma anche complicità: trova chi cammina al tuo fianco, non dietro di te. Energia in ripresa.

oroscopo paolo fox oggi

CAPRICORNO

Cari Capricorno, stai costruendo qualcosa di importante, anche se a volte ti senti stanco. Le stelle ti chiedono costanza e fiducia. Sul lavoro arrivano responsabilità maggiori, ma anche soddisfazioni. In amore sei più aperto del solito: chi ti ama lo nota. È il momento di investire su ciò che conta davvero.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 23 gennaio 2026), il cielo è creativo e imprevedibile. Hai idee nuove, visioni diverse, ma devi renderle concrete. Il lavoro favorisce l’innovazione, ma serve disciplina. In amore sei libero, anticonvenzionale, ma non dimenticare le emozioni dell’altro. Ottimo periodo per amicizie e progetti di gruppo.

PESCI

Cari Pesci, un periodo di grande sensibilità. Le stelle parlano di intuizione e rinascita emotiva. Sul lavoro segui l’istinto, ma metti confini chiari. In amore sei romantico, profondo, ma attento a non idealizzare troppo. Creatività altissima: musica, arte e scrittura sono favorite. Ascolta i sogni, parlano.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 23 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: un periodo di grande sensibilità. Le stelle parlano di intuizione e rinascita emotiva.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 19-25 GENNAIO 2026
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, venerdì 23 gennaio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 23 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 23 gennaio 2026
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, venerdì 23 gennaio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 23 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 23 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 23 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, giovedì 22 gennaio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 22 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 22 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 22 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 22 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, mercoledì 21 gennaio 2026: le previsioni segno per segno
Ricerca