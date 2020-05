Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 22 maggio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 22 maggio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo Paolo Fox quesat sarà una giornata importante per il vostro segno, i pianeti sono dalla vostra parte e vi spingono a concretizzare incontri con persone interessanti. Avete gestito parecchie difficoltà negli ultimi mesi, ma adesso è tutta acqua passata, è arrivato il momento di sorridere di più.

TORO

Cari Toro, in amore arriva il momento di prendervi di più sul serio, avete voglia di realizzare nuovi progetti con il partner, e allora non li accantonate per le solite emergenze dell’ultimo minuto, è importante anche ritagliare del tempo per se stessi. Evitate discussioni, soprattutto nel campo professionale.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, l’amore sarà dalla vostra parte per tutto il fine settimana, complice anche la Luna che strizza l’occhio soprattutto alle coppie dell’ultimo minuto. Avete bisogno di recuperare energia, quel poco che avete non sprecatela con gesti inutili.

CANCRO

Cari Cancro, secondo il guru delle stelle l’amore procede a gonfie vele con il vostro segno, i sentimenti sono un po’ pigri, non vogliono emergere del tutto, ma dovreste imparare a lasciarvi andare di più. Arrivano notizie importanti, anche in campo professionale, valutate bene il da farsi.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, in amore la Luna è complicata quest’oggi, aprite bene gli occhi e chiudete di più la bocca, non tutto va come previsto, ma dovete reagire al meglio davanti agli imprevisti. Occhio alle finanze, evitate di spendere troppo in questo periodo.

VERGINE

Cari Vergine, evitate di discutere troppo con il partner, in questo periodo l’amore è fatto di alti e bassi, forse perché non avete ancora trovato il coraggio di prendere una posizione decisa, ma qualcuno dovrà farlo. Già dovete accontentarvi nel campo professionale, non potete farlo anche nella vita privata.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 22 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: il weekend sarà bellissimo con questa Luna alta nel vostro segno, siete carichi di energia, non sprecatela.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 23 maggio 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 23 maggio 2020 Oroscopo Branko oggi, venerdì 22 maggio 2020: le previsioni segno per segno