Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 22 maggio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 22 maggio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’amore procede a gonfie vele secondo Paolo Fox, in particolare se siete coinvolti con Leone e Sagittario. Occhio agli incontri, in questa fase le novità potrebbero creare dei problemi, forse perché siete ancora un po’ confusi. Il lavoro invece procede tranquillo, anche perché Saturno non è più opposto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo il guru delle stelle la mattinata partirà lenta, soprattutto in campo sentimentale, avete ancora qualcosa in sospeso, ma andrà meglio nel pomeriggio, basterà fare un po’ di mente locale. Non avete voglia di fare granché quest’oggi, sarà il venerdì, ma le opzioni non mancano.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Paolo Fox suggerisce alle coppie in crisi di stare in allerta in questo periodo, ogni parola potrebbe essere fatale e siete stufi di litigare. Mantenete la calma, evitate gli eccessi di nervosismo. Siete preoccupati per tante cose, ma oggi riuscirete a risolvere qualche problema.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete molto preoccupati in questo periodo, ma questa sarà una giornata di ripresa per voi, anzi, cogliete l’occasione per recuperare e migliorare la vostra condizione lavorativa. In amore gli ultimi giorni di maggio porteranno tante emozioni.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo il guru delle stelle Luna, Mercurio e Venere insieme a Saturno saranno favorevoli al vostro segno, ciò significa che l’amore non subirà nessuno scossone. Nel campo professionale invece è ancora una strada in salita, il processo sarà lungo e lento, portate pazienza.

PESCI

Cari Pesci, in questo periodo avvertite il bisogno di sentirvi amati e rispettati dal vostro partner, forse perché negli ultimi tempi non c’è stata alcuna dimostrazione e iniziate a risentirne. Allora magari parlatene faccia a faccia, meglio tagliare la testa al toro piuttosto che accumulare malcontento.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 22 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: avete diversi pianeti dalla vostra parte che stimoleranno l’amore.

