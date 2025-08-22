Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 22 agosto 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 22 agosto 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il mese di agosto non è il mese della passione travolgente, ma del recupero interiore. “Non si trova l’ equilibrio senza coraggio di affrontare il conflitto”. Coraggio!

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 22 agosto 2025), il cielo invita a vivere l’amore in modo aperto, meno difensivo, a concedervi anche il piacere della leggerezza e del divertimento grazie a Venere che sarà favorevole per tutto il mese.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete una grande capacità di allontanarvi dai problemi, sia fisicamente sia psicologicamente. E’ un dono… Questo mese di agosto è ideale per una “partenza”, che sia reale o simbolica. Ora, con Sole e Mercurio a favore, potete recuperare terreno sul lavoro ma non solo…

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questo è un mese particolarmente importante per verificare la tenuta dei rapporti, sia lavorativi sia affettivi. “Chi non osa afferrare le spine, non dovrebbe desiderare la rosa”. Rapporti poco chiari saranno definiti una volta per tutte.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 22 agosto 2025), questo mese invita a selezionare con cura le persone da frequentare. Sarà importante non sprecare energie in rapporti che non valgono. Il distacco può essere frainteso: spiegate, comunicate, aprite il cuore anche quando la stanchezza fa desiderare il silenzio.

PESCI

Cari Pesci, Giove in buon aspetto spinge a pianificare il futuro, non solo in amore ma anche nel lavoro: avete già in mente progetti ambiziosi per l’autunno e l’inverno.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 22 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: questo mese di agosto è ideale per una “partenza”, che sia reale o simbolica.