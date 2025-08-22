Icona app
22 agosto 2025
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 22 agosto 2025

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 22 agosto 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 22 agosto 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, il mese che state vivendo vi vede attivi grazie all’appoggio di Sole e Mercurio. È un periodo in cui le proposte e gli stimoli non mancano di certo. L’orgoglio può trasformarsi in una spinta positiva, ma attenzione: rischia anche di mettervi in trappola se superate la soglia della ragionevolezza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 22 agosto 2025), questo è il momento di rompere con il passato, lasciar andare quelle sicurezze ormai superate e di inventarvi qualcosa di nuovo. Momento ideale per una dichiarazione o per vivere una giornata speciale.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, le idee in questo momento dell’anno scorrono veloci, quasi come se la vostra mente si fosse liberata da un velo che la rendeva meno reattiva. Se vivete una storia poco valida o siete single, sentirete il desiderio di relazioni leggere, “part-time”, che non chiedano troppo.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2025
CANCRO

Cari Cancro, questo mese di agosto è impegnativo. Nel corso delle prossime ore/giorni potrete ricevere segnali importanti da persone che rappresentano il vostro futuro, sia in amore sia nel lavoro. La sensualità è protagonista.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 22 agosto 2025), questo mese vi protegge come uno scudo: anche se ultimamente vi siete sentiti sotto attacco potrete recuperare terreno. Grande creatività sul lavoro: è il momento di osare, di mostrare il vostro talento senza paura di essere giudicati.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, questo mese è di riscatto: anche se il lavoro non cambia radicalmente, potrete gettare le basi per una ripresa che si concretizzerà da settembre. Giove, non più contrario, vi permetterà di vedere le cose con maggior lucidità, di lasciar andare le incertezze.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 22 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: è il momento di rompere con il passato.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 18-24 AGOSTO 2025
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca