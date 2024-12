Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 20 dicembre 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 20 dicembre 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, l’anno si concluderà con Marte favorevole, Giove amico, Sole e Mercurio intriganti. Quello di oggi, 20 dicembre, sarà un ottimo cielo per pensare ad un figlio, alla casa, al futuro in maniera ottimista. La fine dell’anno regala energia e ottime speranze per il 2025. A Natale massima energia.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 20 dicembre 2024), siete in attesa di eventi, di fatti… Alcuni progetti sono bloccati da troppo tempo… Per quanto riguarda il lavoro, evitate atteggiamenti eccessivamente collerici in generale, dovete cercare di moderare il vostro orgoglio altrimenti è possibile vivere qualche tensione eccessiva!

GEMELLI

Cari Gemelli, Giove nel segno nelle scorse ore ha portato tanti stimoli a fare. Ad agire. Per quanto riguarda il lavoro, qualche scontro si è reso inevitabile. L’unico rischio è quello che ci si possa intestardire in attività che hanno mostrato il lato debole. Presto, a capodanno, sarà bene stabilire cosa fare per evitare di annoiarsi o di recriminare al partner una scelta sbagliata se si è in coppia.

CANCRO

Cari Cancro, è utile ricordare che il prossimo anno Giove sarà nel segno. Quindi, coraggio! Ecco un cielo che aiuta chi vuole cambiare attività, mettersi in proprio o ritrovare un ruolo diverso. Nel complesso il mese di dicembre che state vivendo vi permette di studiare nuove prospettive importanti da spingere non solo in amore ma anche in altri settori della vita.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 20 dicembre 2024), molti saranno impegnati in un nuovo progetto che partirà presto, già l’anno prossimo. Questo periodo aiuterà chi vuole rimettersi in gioco e gli studenti potranno affrontare meglio gli esami. Le persone che hanno iniziato da poco una storia a breve inizieranno a diffidare.

VERGINE

Cari Vergine, quello in corso è un mese di preparazione in vista di un 2025 di buone risorse. Tuttavia non è ancora il momento giusto per fare il passo più lungo della gamba. Le giornate dopo il 21 portano affetto e comprensione. C’è da dire che sia Natale che la fine dell’anno saranno interessanti, bene vivere le festività accanto a persone che si amano davvero.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 20 DICEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: ottimo cielo per voi. L’anno si conclude con Marte favorevole, Giove amico, Sole e Mercurio intriganti.