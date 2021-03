Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 19 marzo 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 19 marzo 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le separazioni nelle prossime ore saranno meno dolorose, per cui se una storia non vi soddisfa più, meglio voltare pagina definitivamente. Per quanto riguarda il lavoro, chi deve concludere un percorso di studio o laurearsi dovrà impegnarsi il più possibile. Date il massimo, le soddisfazioni non mancheranno. Qualche tensione a livello familiare: cercate di parlarvi e chiarire.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 19 marzo 2021), per voi si prevede una giornata di recupero. La Luna non sarà più opposta e le cose in amore andranno meglio, ma non alimentate le polemiche. Capitolo lavoro: il periodo è positivo. Potete portare avanti con entusiasmo i vostri progetti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, cercate di essere meno gelosi, potreste rovinare qualcosa di bello. Il partner infatti potrebbe stranirsi e finireste per litigare. Per quanto riguarda il lavoro, la Luna è opposta: siate prudenti, ci sono dei problemi da risolvere. Utilizzate tutta la vostra diplomazia. Evitate litigi con colleghi e superiori.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, quella di oggi – 19 marzo 2021 – secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà una giornata strana per i sentimenti: se una relazione non va domenica potreste finalmente rendervene conto. Lavoro? Cercate di usare la diplomazia: meglio arrivare a domenica senza polemiche. Settimana prossima le cose andranno meglio.

ACQUARIO

Cari Acquario, oggi – 19 marzo 2021 – giornata positiva, infatti le stelle sono interessanti: marzo è un mese promettente per i nuovi incontri. Per quanto riguarda il lavoro, nelle prossime ore potrebbero nascere buone opportunità. Dimostrate a tutti il vostro valore, senza recriminazioni su ciò che non è andato come vorreste.

PESCI

Cari Pesci, oggi – 19 marzo 2021 – secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la Luna è contraria e in questi giorni potrebbero esserci dei piccoli problemi in amore. Per quanto riguarda il lavoro, ora è più facile risolvere i problemi. Fatevi sotto e dimostrate a tutti il vostro valore, anche nei confronti di chi potrebbe mettervi il bastone fra le ruote.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 19 MARZO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: ottime notizie in amore. Opportunità sul lavoro. Rimboccatevi le maniche e dimostrate a tutti il vostro valore.

