Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 19 maggio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

BILANCIA

Cari Bilancia, avete avuto delle discussioni sul lavoro o in famiglia? A breve riuscirete, se lo vorrete, a ricucire i rapporti. Le collaborazioni sono meno difficili da gestire e da pochi giorni Giove non è più opposto: potrete avviare trattative e contatti. Da ora in poi si apriranno nuove strade per voi!

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 19 maggio 2023), a breve la Luna sarà dalla vostra parte e potrebbero nascere amori imprevedibili. Se avete un lavoro indipendente, cercate di concludere una trattativa impostata da tempo. Giove in opposizione potrebbe costringervi a cambiare ruolo o gruppo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il periodo migliore per i sentimenti partirà a giugno. Non vi dispiace rischiare e siete anche delle persone che amano rimettersi in gioco, ricominciando tutto da capo se necessario. Ci saranno più opportunità a fine mese. Coraggio!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’opposizione di Venere potrebbe portare in evidenza le lontananze anche nelle coppie di vecchia data. Giove è favorevole e questo porterà vantaggi negli aspetti pratici. Per quanto riguarda il lavoro, a volte non è semplice andare d’accordo con tutti i soci e collaboratori.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 19 maggio 2023), dal mese di giugno saranno messe in discussione tutte le storie d’amore che non hanno ragione di esistere. Nel corso delle prossime ore cercate di tenere sotto controllo le questioni di natura economica. Dal mese di giugno Venere inizierà un transito critico che durerà fino ad inizio ottobre.

PESCI

Cari Pesci, Venere è favorevole: la giornata migliore sarà quella di domenica. Cercate di eliminare le situazioni impossibili con persone che possono solo complicare le cose. La creatività in questo periodo sarà davvero il vostro cavallo di battaglia. Nel corso del fine settimana cercate serenità ed equilibrio.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 19 MAGGIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: a breve riuscirete, se lo vorrete, a ricucire i rapporti.