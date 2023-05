Oroscopo Paolo Fox della settimana 15-21 maggio 2023

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 15 al 21 maggio 2023) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 15 al 21 maggio 2023 trovate online, diffuse da diversi siti.

ARIETE

Cari Ariete, vi attende una settimana da quattro stelle su cinque. In amore la situazione è un po’ complicata, forse qualcosa non va come vorreste. Non vi piacciono i rapporti ambigui, avete voglia di fare chiarezza e forse potreti farlo nel corso del fine settimana. Per quanto riguarda il lavoro, Giove sarà con voi ancora per poco.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. Gli incontri sono favoriti, maggio è il mese giusto per le relazioni e la passione. Cercate di non sprecare questi giorni, non potete pensare troppo, dovete agire perché entro la fine del mese vi toccherà capire cosa fare di un rapporto: portarlo avanti o chiuderlo? Per quanto riguarda il lavoro, Giove è nel vostro segno, ma le responsabilità non mancheranno.

GEMELLI

Cari Gemelli, quattro stelle.Le storie d’amore nate da poco vanno riviste, ma gli incontri saranno emozionanti. Attenzione alla giornata di domenica, meglio riflettere bene: avete voglia di mettervi in gioco, ma forse avete paura del passato. Per quanto riguarda il lavoro, le belle opportunità non mancheranno, così come i progetti.

CANCRO

Cari Cancro, cinque stelle. Venere è dalla vostra parte, quindi gli incontri sono favoriti: insomma, dovete aprirvi all’amore e alla passione. Le stelle sono importanti, non potete sbagliare, ma la settimana è buona anche per fare delle belle amicizie.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (15-21 maggio 2023), tre stelle. In amore siete un po’ ansiosi, non vi sentite sicuri di quello che fate e di chi vi sta accanto. Cercate di mantenere la calma, di fare chiarezza e di capire dove batte e per chi il vostro cuore. Per quanto riguarda il lavoro, dovete valutare con calma le proposte prima di dire di no.

VERGINE

Cari Vergine, quattro stelle. Le storie d’amore che nascono ora sono interessanti, Giove è dalla vostra parte e potete lasciarvi andare alla passione. Per quanto riguarda il lavoro, presto arriveranno delle risposte, soprattutto tra giovedì e venerdì: avete seminato bene nel passato e ora i risultati si vedono.

BILANCIA

Cari Bilancia, cinque stelle. Bene l’amore, maggio e giugno saranno mesi per recuperare. Il cielo promette bene. Bene le nuove amicizie, la giornata di venerdì sarà piacevole. Per quanto riguarda il lavoro, qualcuno ha ricevuto una proposta e le novità non mancheranno. Dovete solo mettervi in gioco, senza paura!

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. Bene l’amore, siete sicuramente più tranquillo anche se tra giovedì e venerdì potrebbero esserci dei dubbi. Siete attratti da una persona, ma non ci sono molte novità: forse non è quella giusta. Per quanto riguarda il lavoro, dovete accettare qualcosa che non vi piace, ma dovete pensare alla sfera economica.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle.Bene l’amore, il cielo vi sorride e siete sicuramente positivi. Da giugno Venere sarà con voi e lo sarà per molte settimane. Cercate di essere disponibili, basta con questa diffidenza.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, cinque stelle. In amore è arrivato il momento di fare delle scelte importanti. Il cielo promette bene, quindi potete mettervi in gioco e giovedì e venerdì le stelle saranno intriganti. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione è sicuramente più tranquilla, Giove è favorevole e tra giovedì e venerdì dovrete fare i conti con un piccolo cambiamento.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. In amore negli ultimi mesi avete messo spesso alla prova i vostri sentimenti, avete ancora tante dubbi e potreste innervosirvi. Cercate di stare attenti alle storie d’amore con i nati sotto il segno dello Scorpione e del Leone. Per quanto riguarda il lavoro, siete un po’ nervosi.

PESCI

Cari Pesci, quattro stelle. Bene l’amore, potete lasciarvi andare alle belle emozioni sincere. La Luna è con voi, gli incontri sono favoriti e presto nella vostra vita entreranno delle persone piacevoli. Per quanto riguarda il lavoro, sta per arrivare una fase di stabilità, tra contratti e firme.

