Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 19 maggio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 19 maggio 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, dovreste evitare discussioni e polemiche, in particolare nel corso delle giornate di sabato e domenica che ormai sono alle porte. Se le provocazioni sono troppe, cercate di allontanarvi e di riprendere i contatti con gli altri solo quando si saranno placati un po’ gli animi. Mordetevi la lingua se necessario. Capitolo lavoro: a breve potrete cogliere nuove occasioni di guadagno.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 19 maggio 2023), la Luna nel corso delle prossime ore sarà in fase positiva e vi darà una grossa mano. Potrete affrontare al meglio qualche prova importante. Per quanto riguarda il lavoro, avete bisogno di dimostrare di essere all’altezza di quello che state facendo.

GEMELLI

Cari Gemelli, nel corso delle prossime ore cercate di stare alla larga da qualcuno che non è favorevole. Attenzione ai rapporti con i segni Vergine e Sagittario. Ci sono delle difficoltà con persone che fanno parte del vostro ambiente. Se vi sentite troppo nervosi, cercate uno sfogo nello sport. Scaricate le tossine!

CANCRO

Cari Cancro, per voi ci sono nuove emozioni in vista. A breve potrete rivedere in maniera positiva alcuni accordi sentimentali. Potete ricominciare a sognare in amore, anche se siete soli in questo momento. Nel corso del weekend (20-21 maggio) sarete più forti e potrete ottenere anche qualcosa in più del solito. Coraggio!

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 19 maggio 2023), in questo periodo vi ritrovate a fare un po’ tutto da soli… Avreste bisogno di un po’ di solidarietà, ma forse vi rendete conto che le esigenze del partner sono diverse dalle vostre. Nel mese di giugno però la ‘musica’ sarà diversa. Tenete duro.

VERGINE

Cari Vergine, il weekend è in arrivo e Giove è dalla vostra parte. A breve se sarà necessario accettare qualche compromesso. Avete avuto alcuni problemi sul lavoro? A breve potrete risolvere tutto in maniera brillante. Entro luglio ci saranno buone opportunità a livello lavorativo, in particolare per chi è fermo da un po’ di tempo.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 19 MAGGIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: ci sono nuove emozioni in vista e potrete rivedere in maniera positiva alcuni accordi sentimentali.