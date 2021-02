Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 19 febbraio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 19 febbraio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, durante la giornata di oggi – 19 febbraio 2021 – le stelle portano una buona stabilità, soprattutto durante il pomeriggio. Con Mercurio e Venere favorite le nuove amicizie che diventeranno più facili. D’altronde è sempre buono conoscere altra gente. Per quanto riguarda il lavoro, tutte le decisioni che prenderete saranno cruciali per il futuro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 19 febbraio 2021), si prospetta una giornata un po’ difficile per i sentimenti. Anche nel lavoro trascinerete con voi la stanchezza, ci potrebbero essere però occasioni da valutare bene. Usate bene la testa. Non riversate il vostro stress personale sul partner.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, i sentimenti potrebbero ribaltarsi: la giornata di oggi infatti potrebbe essere differente da come l’avevate immaginata. Per quanto riguarda il lavoro, prosegue un recupero graduale. Se avete un’attività in proprio potrete ampliare la platea dei contatti e portare avanti i vostri progetti con entusiasmo. In amore chiarite eventuali litigi con il partner.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi sarà una giornata Venere tornerà favorevole dal 25 febbraio, tuttavia queste giornate saranno parecchio intriganti per l’amore. Per quanto riguarda il lavoro, accuserete un po’ la stanchezza; con il segno del Cancro e dell’Ariete potranno nascere delle piccole difficoltà.

ACQUARIO

Cari Acquario, non sarà una giornata complicata, ma è probabile che ci sia qualche piccolo fastidio da superare. Per quanto riguarda il lavoro, chi vuol cambiare ambiente o trasferirsi dovrà aspettare ancora qualche mese. Insomma, ci vuole un po’ di pazienza ma presto tutto andrà per il meglio. Se avete avuto qualche discussione con il partner, potrete finalmente chiarirvi e recuperare.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 19 febbraio 2021), il Sole ha fatto capolino nel vostro segno zodiacale: preparatevi a tante emozioni positive. Per quanto riguarda il lavoro, i cambiamenti saranno da posticipare. Quanto? Un paio di mesi. Avrete la pazienza giusta e necessaria? L’invito è a non farvi prendere dalla fretta.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 19 FEBBRAIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: prevista una buona stabilità. Ci saranno decisioni importanti da prendere.

