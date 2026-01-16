Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 04:07
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 16 gennaio 2026

Immagine di copertina
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 16 gennaio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 16 gennaio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, le stelle amplificano la vostra sensibilità: in amore siete romantici, ma rischiate di idealizzare troppo. Cercate di restare con i piedi per terra. Per quanto riguarda il lavoro, potreste sentirvi confusi, ma una risposta arriverà se ascoltate il vostro intuito.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 16 gennaio 2026), in amore siete chiamati a scegliere: restare nella zona di comfort o ascoltare ciò che desiderate davvero. Le relazioni sono al centro, ma non dovete dimenticare voi stessi. Per quanto riguarda il lavoro, possono arrivare collaborazioni interessanti, ma attenzione a non accontentare tutti.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, le stelle parlano di cambiamenti profondi. In amore nulla è superficiale: o tutto o niente. Le passioni sono forti, ma anche le gelosie. Per quanto riguarda il lavoro, state preparando una mossa importante, anche se ancora nascosta.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
CANCRO

Cari Cancro, le stelle vi spingono a guardare avanti con entusiasmo, lasciando andare ciò che vi ha appesantito. In amore torna il desiderio di libertà, ma attenzione a non confondere indipendenza con distanza. Per quanto riguarda il lavoro, nuove opportunità, contatti con l’estero o progetti futuri.

oroscopo paolo fox oggi

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 16 gennaio 2026), state affrontando scelte importanti, soprattutto sul lavoro, dove il vostro impegno inizia a dare frutti. In amore siete più riflessivi del solito: c’è bisogno di tempo, di costruire lentamente.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, le stelle vi invitano a rompere schemi, a pensare fuori dagli schemi, come sapete fare voi. In amore c’è bisogno di dialogo e libertà: relazioni non convenzionali favorite. Per quanto riguarda il lavoro, idee brillanti, ma serve qualcuno che vi aiuti a concretizzarle.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 16 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: le stelle vi invitano a rompere schemi, a pensare fuori dagli schemi.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 12-18 GENNAIO 2026
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 16 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 16 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 16 gennaio 2025
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 16 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 16 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 16 gennaio 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, giovedì 15 gennaio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 15 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 15 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 15 gennaio 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 15 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, mercoledì 14 gennaio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 14 gennaio 2026
Ricerca