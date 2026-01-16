Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 16 gennaio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 16 gennaio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, le stelle amplificano la vostra sensibilità: in amore siete romantici, ma rischiate di idealizzare troppo. Cercate di restare con i piedi per terra. Per quanto riguarda il lavoro, potreste sentirvi confusi, ma una risposta arriverà se ascoltate il vostro intuito.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 16 gennaio 2026), in amore siete chiamati a scegliere: restare nella zona di comfort o ascoltare ciò che desiderate davvero. Le relazioni sono al centro, ma non dovete dimenticare voi stessi. Per quanto riguarda il lavoro, possono arrivare collaborazioni interessanti, ma attenzione a non accontentare tutti.

GEMELLI

Cari Gemelli, le stelle parlano di cambiamenti profondi. In amore nulla è superficiale: o tutto o niente. Le passioni sono forti, ma anche le gelosie. Per quanto riguarda il lavoro, state preparando una mossa importante, anche se ancora nascosta.

CANCRO

Cari Cancro, le stelle vi spingono a guardare avanti con entusiasmo, lasciando andare ciò che vi ha appesantito. In amore torna il desiderio di libertà, ma attenzione a non confondere indipendenza con distanza. Per quanto riguarda il lavoro, nuove opportunità, contatti con l’estero o progetti futuri.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 16 gennaio 2026), state affrontando scelte importanti, soprattutto sul lavoro, dove il vostro impegno inizia a dare frutti. In amore siete più riflessivi del solito: c’è bisogno di tempo, di costruire lentamente.

VERGINE

Cari Vergine, le stelle vi invitano a rompere schemi, a pensare fuori dagli schemi, come sapete fare voi. In amore c’è bisogno di dialogo e libertà: relazioni non convenzionali favorite. Per quanto riguarda il lavoro, idee brillanti, ma serve qualcuno che vi aiuti a concretizzarle.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 16 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: le stelle vi invitano a rompere schemi, a pensare fuori dagli schemi.