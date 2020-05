Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 15 maggio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 15 maggio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’oroscopo di Paolo Fox oggi vi vede in un periodo molto creativo della vostra vita, nel quale soprattutto vi siete ricongiunti con una parte di voi stessi che avevate lasciato da parte, che non avete coltivato per tanto tempo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, è un buon periodo per i sentimenti, e anche per chi ha bisogno di fare pace con se stesso. Se ci sono stati dei cambiamenti importanti nella vostra vita, probabilmente era qualcosa di cui avevate bisogno.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, è un periodo abbastanza agitato, siete molto pensierosi e preoccupati per varie problematiche. Soprattutto l’amore vi dà pensiero, avete chiuso una storia ma non sapete più se avete fatto la scelta giusta per voi stessi.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, anche se il lavoro non va come voi vorreste, probabilmente la vita vi sta dicendo di dedicare più tempo a voi stessi e alla vostra relazione sentimentale. E’ un buon periodo se avete qualche progetto in mente, di metterlo davvero in pratica.

ACQUARIO

Cari Acquario, in questo periodo avete bisogno dell’amicizia e dell’amore per non soccombere ad alcuni problemi. Per avere il coraggio di rischiare con alcune scelte che oggi potrebbero sembrare folli ma che, un giorno, vi pentireste di non aver fatto.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, secondo Paolo Fox oggi Marte è battagliero e crea tensioni sotto il vostro tetto coniugale, o anche in famiglia con i figli. Cercate di spegnere i piccoli fuochi e di non alimentare quelli più grandi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 15 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: è un buon periodo per i sentimenti, e anche per chi ha bisogno di fare pace con se stesso.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 15 maggio 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 15 maggio 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 15 maggio 2020