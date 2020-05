Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 15 maggio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 15 maggio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo Paolo Fox oggi avete Venere nel segno e questa non può che essere un’ottima notizia per quanto riguarda i vostri sentimenti. I problemi ultimamente non sono mancati, e ancora non avete superato completamente alcuni traumi. In generale sentite una gran voglia di cambiamento, ma questo forse non è il momento migliore per rischiare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi siete pieni di voglia di fare e con tanto entusiasmo per portare avanti i vostri progetti. Ritrovate serenità dopo un periodo difficile e preparatevi a vivere sensazioni positive. In generale vi sentite un po’ spenti e privi di energia. Approfittate del weekend in arrivo per ricaricare le pile.

GEMELLI

Cari Gemelli, se ci sono state discussioni e lamentele, cercate di metterle da parte e recuperare la serenità che avevate perduto. In generale queste sono ore davvero complicate, in cui vi sentite particolarmente straniti. Le preoccupazioni d’altronde non mancano e neppure lo stress.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox avete la Luna favorevole per cui questa può essere un’ottima giornata secondo le stelle per affrontare e risolvere questioni sentimentali. Se ci sono situazioni che vi fanno soffrire, cercate di allontanarvene e ritrovare serenità. Altrimenti perdereste solo tempo prezioso.

LEONE

Cari Leone, la Luna in opposizione vi porta via tanta serenità e vi rende particolarmente nervosi. Cercate allora di mantenere la calma ed evitare discussioni soprattutto con le persone a cui volete più bene. In amore non mancano dei ritardi, abbiate pazienza. Momento di riflessione anche sul lavoro, rimandate decisioni importanti.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi siete molto stanchi per cui mantenete la calma e attendete prima di prendere decisioni importanti. La Luna in opposizione potrebbe crearvi più di qualche problema. Specie sul lavoro, qualcuno potrebbe cercare di mettervi il bastone fra le ruote, abbiate pazienza e impegnatevi come sempre.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 15 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: i problemi non mancano, ma voi sapete affrontarli nel migliore dei modi.

