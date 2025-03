Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 14 marzo 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 14 marzo 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le coppie che decidono di sposarsi, nel corso delle prossime ore dovranno fare i conti con qualche piccolo fastidio di carattere economico. Capitolo lavoro: non è il momento giusto per sprecare tempo prezioso. C’è tanta voglia di recuperare e fare di più. Datevi da fare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 14 marzo 2025), c’è ancora da capire meglio alcune questioni di carattere pratico ed economico per le coppie che stanno insieme da tempo. Lavoro? Le stelle si stanno disponendo in maniera talmente positiva che sarà davvero difficile restare solo a guardare… Rimboccatevi le maniche.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, è più facile ritrovare complicità e tenerezza nella coppia, creatività nei rapporti in genere. L’ottimo aspetto di Venere vi accompagnerà per molti giorni. Lavoro? Non sono pochi quelli di voi che in queste ore di metà marzo stanno cercando soluzioni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, se una storia è finita, meglio non tornare sui propri passi. Non ora. Basta un piccolo sforzo per aprirsi al mondo. Capitolo lavoro: c’è poca serenità in questo periodo dell’anno. Purtroppo non è un periodo eclatante, evidentemente dovete fare i conti con ciò che avete oppure volete godervi un po’ di relax eliminando seccatori.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 14 marzo 2025), Venere è favorevole ma ogni tanto perdete il controllo. Capitolo lavoro: questo è un momento importante anche per gli studenti che entro la fine della primavera potranno arrivare a compiere ottimi risultati e passi in avanti in diversi campi.

PESCI

Cari Pesci, chi ha avuto la forza di cambiare si renderà conto che le trasformazioni avvenute sono state in fondo positive, in certi casi dolorose ma necessarie. Per quanto riguarda il lavoro, se siete tra coloro che già a febbraio hanno avuto una ricompensa o un premio non temete, avrete ancora di più da metà giugno.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 14 MARZO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: è più facile ritrovare complicità e tenerezza nella coppia, creatività nei rapporti in genere.