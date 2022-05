Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 13 maggio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 13 maggio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le persone che avete conosciuto negli ultimi mesi non sono il massimo, anzi può darsi che stiano facendo di tutto per mettervi il bastone fra le ruote. Sul lavoro rischiate di essere attaccati anche per piccole questioni. Giocate un po’ sulla difensiva in modo da non rischiare di dire qualche parola di troppo, potreste pentirvene.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 13 maggio 2022), con la Luna nel segno presto arriveranno belle emozioni da vivere al massimo. Potete togliervi grandi soddisfazioni e dimostrare a tutti il vostro valore. Non perdete ghiotte occasioni. Novità positive in vista sul lavoro per coloro che hanno un’attività indipendente.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’amore non va certo a gonfie vele in questo periodo e voi siete giù di morale. Non scoraggiatevi e non perdete la pazienza perché presto le cose gireranno per il verso giusto. Il lavoro invece procede per il meglio. Almeno quello è salvo, potete ottenere grandi traguardi. Toglietevi belle soddisfazioni, anche verso qualche collega.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in arrivo un fine settimana davvero molto promettente. Potete fare nuovi incontri e togliervi belle soddisfazioni. In questa situazione il rischio è di agire troppo d’istinto. Ma se saprete muovervi bene, potete ottenere grandi cose. Sul lavoro potrete conquistare i vostri progetti e fare passi in avanti importanti per la carriera.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 13 maggio 2022), se qualcosa non funziona più nella coppia, dovete cambiare rotta e non commettere altri errori. Prendetevi del tempo per voi stessi. Se invece le cose non vanno proprio più, allora è il caso di lasciar perdere e voltare pagina definitivamente, senza troppi rimpianti. Sul lavoro nascono situazioni molto promettenti e presto potrete togliervi grandi soddisfazioni.

PESCI

Cari Pesci, nei prossimi giorni potrebbero arrivare belle soddisfazioni. Non c’è bisogno di attendere il fine settimana, potete già fare nuovi incontri. Il lavoro potrebbe andare decisamente meglio, ma non potete neanche lamentarvi troppo di questi tempi. Forse tra qualche mese le cose miglioreranno ulteriormente.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 13 MAGGIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: potete fare nuovi incontri e trovare l’anima gemella.