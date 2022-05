Oroscopo Paolo Fox della settimana 9 – 15 maggio 2022

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 9 al 15 maggio 2022) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 9 al 15 maggio 2022 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’astrologo vi aspetta una settimana da cinque stelle su cinque. Venere è dalla vostra parte e la differenza in amore si vede tutta. Avete voglia di recuperare una storia che sembrava ormai giunta al capolinea. O di rilanciarvi e provare nuove avventure se siete single da un pezzo. Bene il lavoro, potete raggiungere importanti traguardi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. Venere vi favorisce e vi permette di fare ottimi incontri se siete single da tempo. Le le relazioni con i nati sotto il segno dei Pesci e dello Scorpione promettono grandi cose. Sul lavoro lanciatevi in nuove avventure con Marte che vi dà carica. Attenzione però a Saturno contro.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. In amore non vedete l’ora li lasciarvi andare a grandi emozioni. Siete disposti a tutto per il partner. Il cielo promette grandi cose, soprattutto tra giovedì e venerdì: favoriti nuovi incontri. Sul lavoro nulla di spaventa.

CANCRO

Cari Cancro, tre stelle. In amore ci saranno delle fasi di burrasca. State mettendo in discussione tutte le vostre certezze. E anche i sentimenti nei confronti del partner. Sul lavoro c’è aria di cambiamento, ma occhio perché stravolgere troppo gli equilibri consolidati non è mai bene.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (9-15 maggio 2022), cinque stelle. Venere dalla vostra parte vi promette grandi cose. Chi vuole conoscere nuove persone può farlo con fiducia ed entusiasmo. Le stelle sono favorevoli, approfittatene. Sul lavoro presto vi toglierete grandi soddisfazioni.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. Venere non è più in opposizione e ciò significa che in amore avete ritrovato fiducia ed entusiasmo. Meditate prima di agire. Se siete single potreste vivere presto una storia interessante. Sul lavoro, dovete capire se vale la pena portare avanti un progetto o no.

BILANCIA

Cari Bilancia, tre stelle. Non sopportate le persone ambigue e poco chiare, specie in amore. Vi creano solo dubbi e confusione. Fate tutto con calma e non prendetevela se qualcosa non va come avreste voluto. Sul lavoro avete dovuto fare i conti con parecchi problemi, ma ora le cose stanno andando per il verso giusto. Entro la metà del mese dovrete fare una scelta che sarà fondamentale per il futuro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. In amore dovete lasciarvi andare di più. Non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Agite con prudenza. Nel prossimo weekend potrebbero esserci discussioni che vi faranno perdere la pazienza, ma Marte favorevole vi aiuterà. Sul lavoro avete deciso di non strafare e limitarvi al compitino.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. Con Venere favorevole in amore potete ottenere grandi cose. Se siete single da tempo potreste incontrare l’anima gemella e innamorarvi. Sul lavoro portate avanti nuovi progetti e preparatevi a vivere nuove emozioni. Le giornate di giovedì e venerdì saranno fondamentali.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, tre stelle. In amore c’è agitazione perché non vi vedete spesso con il partner e questo alimenta la distanza e le polemiche. Aspettate una risposta che tarda ad arrivare. Giovedì e venerdì meglio mantenere la calma, ma basta con le giustificazioni: le scuse inutili lasciano il tempo che trovano. Volere è potere. Sul lavoro i nodi giungono al pettine, non potete più rimandare scelte da prendere.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. Con Venere favorevole ci sono ottime chance per i single. Meglio non invischiarsi in storie con persone lontane e che non possono darvi ciò che sperate. Favorite le giornate di giovedì e venerdì, ma occhio alle polemiche con i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone. Sul lavoro possono concretizzarsi grandi progetti.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. Venere non è favorevole e si vede, soprattutto in amore. Il fine settimana andrà bene ma cercate di godervi al massimo tutto questo periodo, che può essere portatore di grandi novità. Sul lavoro avete in cantiere da lungo tempo un progetto, ora è arrivato il momento di realizzarlo. Non è ancora il momento di avanzare richieste.

