Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 13 maggio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 13 maggio 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, se vivete una relazione complicata e che non sta dando i frutti sperati, tenetela sotto controllo e cercate di non litigare con chi vi circonda. Sono giornate di grande stress e di forte tensione. Sul lavoro non siate aggressivi, anzi siate più pacati e riflessivi. Con la diplomazia si ottengono grandi cose.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 13 maggio 2022), vi attende una giornata ottima per i sentimenti. Se siete single da tempo potete trovare l’anima gemella, mentre se avete già una relazione sicura potete pensare di concretizzare il rapporto con un matrimonio o dei figli. Sul lavoro non fatevi prendere dal nervosismo.

GEMELLI

Cari Gemelli, quella di oggi – 13 maggio 2022 – sarà una giornata molto positiva in amore. Dopo un periodo di stasi e di fiacca, torna un certo movimento in ambito sentimentale. Sentitevi liberi di lanciarvi in nuove strade e sperimentare. Sul lavoro se avete un’attività indipendente troverete le certezze che vi mancano.

CANCRO

Cari Cancro, periodo di forte agitazione e stress. I sentimenti non vivono certo un periodo favorevole. Non siete convinti del partner o non vi sta dando le certezze e le rassicurazioni che avreste voluto. Parlatevi e provate a trovare una soluzione, altrimenti meglio voltare pagina. Se avete perso il lavoro, lo ritroverete il prima possibile.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 13 maggio 2022), nuove emozioni in vista per il vostro segno. Oggi infatti è una di quelle giornate nelle quali potete togliervi qualche sassolino dalla scarpa e vivere forti brividi. Sul lavoro ci saranno delle modifiche a cui far fronte e qualche problema non di poco conto. Rimboccatevi le maniche.

VERGINE

Cari Vergine, per voi si prospetta una giornata davvero positiva e in generale tutto il mese di maggio sarà portatore di grandi novità e soddisfazioni. D’altronde avete Venere dalla vostra parte che vi riempie di gioia ed emozione. Tutti i vostri amori possono ripartire alla grande, sta a voi dare il massimo e coltivarli. Sul lavoro avete tanti impegni, non fatevi prendere dall’ansia altrimenti rischiate di andare in confusione.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 13 MAGGIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: grandi emozioni in arrivo per il vostro segno. Vivetele a pieno.