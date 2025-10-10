Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 10 ottobre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 10 ottobre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’armonia regna nei rapporti personali. In amore, la complicità con il partner sarà evidente, e i single potrebbero fare incontri piacevoli, soprattutto in contesti sociali o tra amici. Sul lavoro, arrivano opportunità interessanti, ma valuta attentamente con chi collaborare: alcune persone potrebbero non supportarti come speri. La salute è buona, anche se non trascurare il riposo e il sonno.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 10 ottobre 2025), le emozioni oggi saranno intense e coinvolgenti. In amore, passione e desiderio di chiarimenti porteranno profondità nei rapporti, e i single potrebbero vivere incontri forti e significativi. Sul lavoro, i progetti complessi richiedono concentrazione: evita polemiche inutili e punta su strategia e determinazione. La salute è buona, ma il nervosismo può aumentare: respira, fai attività leggere e cura il tuo equilibrio.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la curiosità e la voglia di novità ti guideranno. In amore, incontri piacevoli e stimolanti sono possibili per chi è single, mentre le coppie beneficeranno di dialogo e leggerezza. Sul lavoro, la creatività è al massimo: idee originali possono portare a risultati concreti se ben organizzate. La tua energia è buona, ma non trascurare la cura di corpo e mente: idratazione e movimento saranno preziosi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata porta stabilità e concretezza. In amore, i rapporti consolidati vivranno momenti sereni, e eventuali tensioni si risolveranno con facilità. Sul lavoro, è un periodo favorevole per consolidare i risultati ottenuti e pianificare strategie future: attenzione a spese o investimenti non ponderati. La salute è discreta, ma attenzione a dolori articolari o alla schiena.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 10 ottobre 2025), la libertà e l’indipendenza saranno importanti. In amore, evita decisioni affrettate e goditi eventuali incontri leggeri: il cuore avrà bisogno di spazio. Sul lavoro, nuove idee e innovazioni possono emergere, ma serve organizzazione per concretizzarle. La salute può essere influenzata da nervosismo o tensioni: attività creative e passeggiate all’aria aperta aiuteranno a mantenere l’equilibrio.

PESCI

Cari Pesci, la giornata porta dolcezza e sensibilità. In amore, momenti romantici e comprensione reciproca arricchiranno i rapporti esistenti, mentre i single potranno seguire l’intuito per nuove conoscenze. Sul lavoro, le intuizioni saranno preziose, ma verifica sempre i dettagli pratici prima di agire. La salute è discreta, ma l’emotività potrebbe farti sentire più stanco del solito: relax e meditazione saranno fondamentali.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 10 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: la giornata porta dolcezza e sensibilità.