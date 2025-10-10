Icona app
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 10 ottobre 2025

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 10 ottobre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 10 ottobre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, in amore, se sei single, non aver paura di mostrarti per quello che sei: potresti incontrare qualcuno che apprezza la tua spontaneità. Chi ha già una relazione vivrà momenti di complicità e dialogo intenso. Sul lavoro, è il momento di affrontare i progetti più importanti senza rimandare, ma con attenzione: il coraggio va dosato con prudenza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 10 ottobre 2025), questa giornata porta serenità e stabilità. In amore, la Luna è dalla tua parte: il partner sarà affettuoso e comprensivo, e le coppie potranno godersi momenti di intimità. I single potrebbero ricevere attenzioni inattese, ma con lentezza e cautela. Sul lavoro, evita discussioni inutili: la pazienza e la diplomazia ti permetteranno di avanzare senza ostacoli.

GEMELLI

Cari Gemelli, sentirai una forte curiosità e voglia di nuove esperienze. In amore, nuove conoscenze possono trasformarsi in rapporti stimolanti, ma scegli con attenzione chi merita la tua fiducia. Sul lavoro, contatti e collaborazioni saranno favoriti: idee innovative possono portare a buoni risultati se gestite con metodo.

CANCRO

Cari Cancro, la giornata porta romanticismo e delicatezza. In amore, i rapporti consolidati saranno pieni di intesa, mentre i single sentiranno il desiderio di stabilità e sicurezza. Sul lavoro, è un momento favorevole per rafforzare le tue posizioni e concludere questioni aperte, ma evita dubbi e indecisioni.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 10 ottobre 2025), in amore, momenti intensi con il partner o incontri appassionati per i single renderanno la giornata speciale. Sul lavoro, la concentrazione è fondamentale: porta avanti i progetti più importanti senza disperdere energie.

VERGINE

Cari Vergine, la giornata richiede attenzione e precisione. In amore, potrebbero emergere piccole incomprensioni con il partner, ma il dialogo sincero risolverà tutto. Sul lavoro, è un periodo ideale per pianificare e organizzare: evita scelte impulsive e concentrati su ciò che conta davvero.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 10 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: in amore, momenti intensi con il partner o incontri appassionati per i single.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca