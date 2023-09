Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 1 settembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 1 settembre 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, questa giornata promette bene per i single che potranno avere diverse occasioni di conoscere l’anima gemella. Sul lavoro bisogna valutare bene ogni nuovo progetto proposto. Qualcuno potrebbe davvero fare al caso vostro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 1 settembre 2023), siete in un periodo un po’ caotico dal punto di vista dei sentimenti ma niente paura perché tra poco si sistemerà tutto. Sul lavoro non è una gran giornata per ottenere risultati.

GEMELLI

Cari Gemelli, c’è bisogno che vi prepariate per affrontare la luna che diventerà opposta. Sul lavoro gli impegni sono tanti e le conferme ancora lontane. Sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni in ogni campo.

CANCRO

Cari Cancro, l’amore procede bene e questo è il momento di godersi un po’ di serenità. Sul lavoro siate più chiari in modo da evitare discussioni con i colleghi. Rischiate altrimenti di prendervela con chi vi circonda.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 1 settembre 2023), è arrivato il momento di dare più spazio all’amore. Sul lavoro non prendete decisioni affrettate o dettate da un momento di rabbia.

VERGINE

Cari Vergine, se c’è qualcuno che vi fa battere già il cuore, buttatevi senza timori. Sul lavoro c’è bisogno di più impegno. Ormai l’estate volge al termine e dovete ripartire con più voglia ed entusiasmo. Siate fieri di voi stessi e del vostro successo.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 1 SETTEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: se c’è una persona che vi piace, fatevi avanti senza timore. Che avete da perdere?