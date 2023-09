Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 1 settembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 1 settembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, arrivano novità per i single che possono sfruttare il favore delle stelle per trovare l’amore. Sul lavoro arriva un momento di speranza dopo una prima parte dell’anno difficile. Per fortuna ora dopo l’estate siete carichi come una molla e avete voglia di togliervi belle soddisfazioni in ogni campo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 1 settembre 2023), vi trovate in un momento un po’ confuso e bisogna avere pazienza. Sul lavoro siate cauti e non fate passi più lunghi delle vostre gambe. Rischiate di pentirvene. Fate come si suol dire buon viso a cattivo gioco.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questa mattinata inizia con un bel po’ di energia che sarebbe meglio riversare in amore. Sul lavoro potrebbero arrivare cambiamenti o spostamenti di sede. Non amate le novità, specie quelle inaspettate, ma sarete in grado di far fronte a ogni difficoltà. Non tutti i mali vengono per nuocere.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore arriva un momento di relax e positività. Sul lavoro abbiate più pazienza e non fatevi travolgere dall’inaspettato. Possono esserci cambiamenti improvvisi, ma voi con la vostra diplomazia e organizzazione saprete affrontare tutto con destrezza.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 1 settembre 2023), in questa giornata c’è modo di recuperare in amore se ci sono state discussioni o incomprensioni. Sul lavoro non fatevi prendere dal panico perché le soluzioni sono dietro l’angolo.

PESCI

Cari Pesci, bisogna fare attenzione alla vita di coppia perché siete un po’ troppo presi dal lavoro in questi giorni. Dal punto di vista professionale bisogna avere pazienza se non tutto sta andando come vorreste. Ma presto le cose si aggiustano e tornerete ad essere protagonisti in ogni campo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 1 SETTEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: tanta serenità in amore. Sul lavoro novità in vista, non fatevi cogliere impreparati.