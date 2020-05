Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 1 maggio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 1 maggio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, durante la giornata di oggi dovete cercare di tenere a bada il nervosismo… Giove dissonante rende tutto un po’ più complicato e le coppie, specie chi già ha avuto problemi, potrebbero risentirne e non poco. Nel lavoro le idee e le cose da portare avanti ci sono, ma problemi esterni potrebbero farvi rallentare… Mantenete la calma, fatelo per chi vi sta intorno.

TORO

Cari Toro, il Sole oggi (1 maggio) è nel segno, ma Marte dissonante complica le cose in amore. Ma ciò non significa che non sia possibile vivere belle emozioni se lo si vuole. Oggi il lavoro va meglio, ma bisogna fare particolare attenzione alle spese.

GEMELLI

Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, quella di oggi 1 maggio sarà una giornata molto positiva per l’amore. Venere favorevole ti aiuta nei nuovi incontri o, se si in coppia, con il partner. Si può pensare al futuro di coppia. Nel lavoro non strafare e cerca di non fare polemica.

CANCRO

Giornata di recupero per i Cancro. In amore potresti avere voglia di chiudere una storia in questo periodo. Nel lavoro non tutto va come vorresti, ma non devi lasciarti abbattere. Cerca di mantenerti positivo. Tieni duro!

LEONE

Cari Leone, oggi (1 maggio 2020) sarai ancora un po’ sottotono, c’è qualcosa che non va. In famiglia le cose potrebbero essere complicate, forse c’è qualche discussione. Cercate di non stressarvi troppo, non pensate a cose negative avvenute nel passato. Il passato è passato. Nel lavoro andateci piano…

VERGINE

Vergine, l’amore continua ad essere complicato. Nonostante l’energia e la voglia ci siano, le cose non stanno andando come vorresti e qualcuno non riesce a comprenderti. Meglio nel lavoro dove la situazione potrebbe migliorare.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 1 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: ottime notizie dal punto di vista dell’amore. Sul lavoro cercate di evitare polemiche inutili e sterili.

