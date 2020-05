Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 1 maggio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 1 maggio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, giornata piuttosto positiva su tutti i fronti per i nati sotto questo segno. Venere favorevole rende più semplice e positiva la situazione sentimentale. Dal punto di vista lavorativo finalmente ci si può concentrare sul futuro che pare roseo…

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di oggi (1 maggio), sarete stanchi e nervosi. La Luna dissonante creerà momenti di disagio, in più sarete quasi annoiati. Sul lavoro potrebbero esserci dei problemi, ma sarete determinati a risolverli.

SAGITTARIO

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi 1 maggio 2020 potrebbero essere diversi i dubbi e le incertezze. Un po’ di indecisione potrebbe esserci nel campo sentimentale riguardo problemi iniziati il mese scorso. Nel lavoro dovrete cercare di chiarirvi le idee.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Giove procede il transito nel vostro segno, ma Venere è neutrale. Nonostante ci possano essere dei dubbi, in questo momento potete continuare a fare progetti che riguardano la vita di coppia. Sul lavoro qualcosa potrebbe cambiare a breve.

ACQUARIO

Cari Acquario, con la Luna in opposizione, durante la giornata di oggi l’amore potrebbe essere più complicato del solito. Difficili in generale le relazioni con gli altri, ci sono opinioni contrastanti nell’aria… Nel lavoro le cose iniziano a migliorare.

PESCI

Pesci, in queste settimane siete particolarmente stanchi. Nel lavoro non sentite che i vostri sforzi siano realmente ripagati. In amore le cose sono complicate, siete pieni di dubbi e incertezze. La situazione non dovrebbe migliorare in questo mese di maggio. Tenete pazienza.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 1 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia. Ottime notizie su tutti i fronti: bene l’amore e il lavoro dove si potrà iniziare a pensare al futuro che sembra molto roseo.

