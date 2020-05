Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 9 maggio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 9 maggio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’oroscopo di Paolo Fox vi vede molto impegnati in amore, anche troppo. Non dovete darvi sempre tanto da fare, lasciate fare qualcosa anche al partner che invece sembra essersi adagiato sugli allori in questo periodo. Dovete essere corteggiati anche voi, fatelo presente.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo il guru delle stelle questa sarà una giornata positiva per l’amore e vedrete che da domani andrà anche meglio, sarà un weekend importante per una grande svolta, soprattutto per quelle storie nate da poco. Chi ha affrontato discussioni spinose di recente potrà finalmente trovare un accordo. Evitate scontri e polemiche al lavoro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, bisogna essere onesti in amore, il vostro partner richiede massima trasparenza altrimenti la vostra storia non potrà andare avanti. La Luna nel vostro segno vi aiuta a dare il vostro meglio, riuscirete ad archiviare le piccole incomprensioni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna è nel segno e durante la prossima settimana vi aiuterà ad avvicinarvi a una persona a voi cara. Nonostante il periodo che stiamo vivendo, riuscirete a trovare una soluzione. Siete stufi di rimanere nel dubbio, basta porsi dei quesiti, è ora di agire.

ACQUARIO

Cari Acquario, giornata promettente in amore secondo il guru delle stelle. Non avete paura di quello che vi sussurra il vostro cuore, cercate soltanto di essere meno polemici possibile, la lingua biforcuta non vi aiuterà a conquistare la persona amata, anzi.

PESCI

Cari Pesci, secondo Palo Fox l’amore vi stresserà, non sarà una giornata piacevole per il vostro segno. Chi ha da poco messo un punto a una storia d’amore sarà ancora tormentato dai dubbi, dai se e dai ma. Siete molto insicuri delle vostre decisioni, non sapete esattamente cosa provate.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: l’amore trionfa, godetevi il momento.

