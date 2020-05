Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 9 maggio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 9 maggio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo Paolo Fox l’amore procede a gonfie vele per il vostro segno. Chi ha attraversato la tempesta adesso potrà tirare un sospiro di sollievo, il peggio è passato, potete recuperare il terreno perduto. Cercate di non isolarvi troppo nella vita di coppia, non trascurate le amicizie. Nel lavoro ci vuole cautela, non siate troppo impulsivi.

TORO

Cari Toro, secondo il guru delle stelle quest’oggi potreste avvertire una certa stanchezza, evitate di appesantirvi troppo. In amore avete attraversato un periodo complicato, tante discussioni hanno lasciato l’amaro in bocca, ma è arrivato il momento di risolvere. Evitate di aggiungere altra benzina sul fuoco, non aggrappatevi troppo all’orgoglio.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo il guru delle stelle questa sarà una giornata pesante, non tutto va come vorreste, ma dovete comunque trovare uno spunto positivo. Prima di tutto, è necessario mantenere la calma. È pur vero che potreste riscontrare difficoltà sia nel campo professionale che sentimentale.

CANCRO

Cari Cancro, l’amore porta con sé troppe complicazioni in questo periodo, la giornata di oggi però sarà piacevole, forse è acqua passata? Siete ancora titubanti, forse non avete ancora le idee tanto chiare, meglio riparlare con il partner e togliervi ogni dubbio. Un amore senza fiducia che amore è?

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, quella di oggi sarà una giornata positiva per voi, arriva un’ondata di nuove emozioni, godetevi l’amore finché dura. Meglio non rischiare, giocate sul sicuro, sopratutto in campo economico, evitate spese eccessive. State vivendo un periodo difficile in campo professionale, dovete prendere una decisione e alla svelta.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox dovreste tenere a bada la vostra vena polemica, meglio evitare discussioni, oggi non vi porteranno da nessuna parte. Siete molto nervosi e l’agitazione potrebbe trarvi in inganno.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 9 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: giornata positiva per affrontare al meglio le vostre emozioni, soprattutto quelle nuove.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, sabato 9 maggio 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 9 maggio 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 9 maggio 2020