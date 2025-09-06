Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 6 settembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 6 settembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore non dovete lasciarvi prendere la mano da considerazioni negative. La forza è notevole in questo momento. Per quanto riguarda il lavoro, non dovete pretendere soluzioni immediate. Da domani Venere non sarà più in opposizione. Il passato lavorativo potrebbe pesare un po’.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 6 settembre 2025), siete indulgenti in amore, ma non dovete tirare troppo la corda o dare troppe giustificazioni… Molti di voi nel corso delle prossime ore di questo sabato avranno molti dubbi sul lavoro. La giornata di domani, domenica, vi vedrà più disponibili con il partner. Vanno valutate le opportunità. Fatelo con grande attenzione.

GEMELLI

Cari Gemelli, stelle favorevoli in amore nel corso delle prossime ore. Non si esclude che nel corso della giornata di oggi possiate fare delle cose diverse dal passato. Alcuni vedranno risvegliarsi delle sensazioni migliori. Giove nel segno. Cogliete le occasioni al volo.

CANCRO

Cari Cancro, diversi di voi nel corso delle prossime ore potranno concedersi un’avventura. Qualcuno vi ha voltato le spalle? Meditate sul da farsi. Basta perdonare… Un percorso di coppia potrebbe comportare maggiori responsabilità rispetto al solito. Dovrete mettere a punto una strategia vincente.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 6 settembre 2025), nel corso delle prossime ore vedrete nascere nuovi legami anche grazie alla Luna nel segno. Non dovete fare dei passi indietro. Non ora. C’è una grande voglia di perfezionare un progetto.

VERGINE

Cari Vergine, in questo momento della vostra vita non mancano le buone occasioni. In un’amicizia ci vuole tanta comprensione reciproca. Luna nel segno e mese che si conclude con buone stelle. Intuizioni valide per il futuro professionale.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 6 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: non mancano le buone occasioni. In un’amicizia ci vuole tanta comprensione reciproca.