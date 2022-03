Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 5 marzo 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 5 marzo 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, con la Luna opposta in amore possono esserci seri problemi e discussioni. Avete tante situazioni in bilico che non vedete l’ora di chiarire e risolvere. Sul lavoro portate avanti un progetto ambizioso, senza farvi prendere dall’ansia. A volte non vi sentite compresi e valorizzati. Favoriti gli incontri.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 5 marzo 2022), in questa giornata e in generale fino alla fine del mese in amore dovete evitare forti conflitti, perché le stelle non vi assistono. Sul lavoro cercate di chiudere un progetto entro maggio. È arrivato il momento di prendere decisioni importanti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, durante la giornata di oggi – 5 marzo 2022 – in amore la Luna favorevole può portare a importanti traguardi e successi. Se invece non siete convinti e soddisfatti del partner, meglio parlarsi. In ogni caso evitate i tradimenti. Sul lavoro agite bene ma evitate scelte impopolari. Qualcosa andrà rivisto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, vivete una storia importante e probabilmente anche di lungo corso. Questo è il momento giusto per fare ottimi progetti e investire in qualcosa in cui credete. Sul lavoro può arrivare un’offerta importante e una chiamata per un avanzamento di carriera. I cambiamenti spesso sono decisivi per progredire.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 5 marzo 2022), potrebbe esserci un ritorno di fiamma con un ex, anche se diciamo sempre che è meglio evitare le minestre riscaldate. Sul lavoro fate poche cose ma meglio del solito. Non strafate, datevi delle priorità e fate al meglio ciò che vi stimola.

PESCI

Cari Pesci, giornata nella quale avere tanta fiducia verso il prossimo. Questo vale sia in amore che nelle amicizie. Sul piano sentimentale, se ci sono stati litigi e discussioni, può essere il momento di recuperare. Sul lavoro dovete cercare di risolvere questioni economiche rimaste in sospeso. Non spendete oltre le vostre possibilità.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 5 MARZO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: è il momento di spingere sull’acceleratore, sia in amore che sul lavoro.