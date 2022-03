Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 5 marzo 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 5 marzo 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, giornata positiva grazie alla Luna nel segno. Potreste essere particolarmente riflessivi, ma anche fortunati in amore. Chi è single può fare ottimi incontri e magari trovare l’anima gemella. Situazione ottima per investire e trovare qualche opportunità, anche di carriera.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 5 marzo 2022), giornata sottotono in amore a causa di Venere e Marte in transito negativo e ciò crea dubbi. Possono esserci forti litigi con il partner, cercate di mantenere la calma. Sul lavoro non potete pensare di fare tutto da soli, fidatevi di più dei colleghi.

GEMELLI

Cari Gemelli, Luna non più contraria in amore, questo vi permette di evitare tensioni e discussioni con il partner. Chi è single può fare ottimi incontri, e addirittura trovare l’anima gemella. Sul lavoro arrivano ottime conferme e progressi, specie per i dipendenti.

CANCRO

Cari Cancro, un sabato sottotono in amore. Le giornate sono promettenti ma polemiche. Mantenete la calma ed adoperate la vostra diplomazia se non volete litigare con il partner. Rischiate di dire qualche parola di troppo e poi finire per pentirvene. Giornata particolare al lavoro, non sbilanciatevi troppo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 5 marzo 2022), giornata positiva in amore, potete parlare con il partner e ritrovare fiducia e serenità. Sul lavoro siete chiamati a prendere decisioni importanti, per cui fatelo con calma e mantenendo la giusta lucidità.

VERGINE

Cari Vergine, mettete da parte la solitudine e le delusioni. Guardate al futuro con ottimismo e scrollatevi di dossi i dubbi e le ansie del passato. Rimettetevi in pista con ottimismo. Sul lavoro sentite la creatività stimolata, ma siete in attesa di risposte e conferme che tardano ad arrivare.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 5 MARZO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: in amore torna il sereno dopo un periodo complesso.