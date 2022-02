Oroscopo Paolo Fox della settimana 28 febbraio – 6 marzo 2022

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 28 febbraio al 6 marzo 2022) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 28 febbraio al 6 marzo 2022 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, vi attende una settimana da cinque stelle su cinque secondo l’astrologo. Ottime notizie in amore con Venere che torna nel segno. Se qualcuno però ha tradito la vostra fiducia, lasciatelo perdere. Le amicizie che nascono ora possono diventare importanti. Sul lavoro, presto potrebbe arrivare una riconferma, grazie anche all’aspetto favorevole di Saturno.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. Questo mese di marzo sarà fondamentale per il vostro segno. Potrete capire se continuare o meno una storia, o se è il caso di lasciar perdere e voltare pagina. Dovete capire cosa volete davvero, ascoltate il vostro cuore. Sul lavoro è il momento di fare i conti con dei cambiamenti. Attenti alle finanze, ultimamente avete speso oltre le vostre possibilità.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. Venere torna nel segno da domenica e questa è un’ottima notizia per l’amore. Sviluppate con entusiasmo una relazione. Anche se c’è qualche dubbio, soprattutto all’inizio. E se le cose non vanno al meglio, cercate di stare bene con voi stessi. Sul lavoro possono esserci dei problemi.

CANCRO

Cari Cancro, tre stelle. In amore occorre pazienza perché Venere non sarà opposta per sempre, anzi, dovete pazientare solo un altro po’. I single possono fare ottimi incontri. Cercate di circondarvi di persone allegre, positive. Sul lavoro, bisogna fare scelte importanti. Cambiamenti in vista. Fatevi trovare pronti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (21-27 febbraio 2022), quattro stelle. Le relazioni nascono sotto ottimi auspici, anche se spesso solo per gioco. Se invece una storia non va come vorreste, forse è meglio chiudere. Potete concentrarvi maggiormente sul lavoro, dopo che ultimamente avete perso qualche occasione. Non stancatevi troppo.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. In amore ci sono ottime notizie grazie a Venere che sarà favorevole. Chi è single da tempo non ha voglia di impegnarsi, e magari preferisce avventure di una notte. Se c’è qualcuno che vi piace, fatevi avanti senza timore. Che avete da perdere? Sul lavoro progettate in vista del futuro.

BILANCIA

Cari Bilancia, quattro stelle. In amore finalmente qualcosa sta cambiando. Siete più disponibili al dialogo e ad aprirvi ai sentimenti. Circondatevi di persone che vi stimano e sono sincere. Non buttate tutto all’aria e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Sul lavoro, cercate di guardare al futuro con serenità e ottimismo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. In amore avete dato tanto e ricevuto poco. Evitate momenti di tensione, soprattutto nelle giornate di lunedì e martedì. Sul lavoro sono giornate agitate, vi sentite messi sotto accusa. Mantenete la calma e dialogate con colleghi e superiori.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. Avete voglia di amare ed essere amati. Venere sta iniziando un transito molto bello. Se siete single da tempo potete trovare l’anima gemella, domenica sarà una giornata propizia. Sul lavoro valutate cambiamenti in vista del futuro. Il successo arriverà in primavera.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, quattro stelle. Bene l’amore, i sentimenti sono importanti e preziosi. Siete spesso diffidenti e con la puzza sotto il naso, ma ora le stelle vi sorridono. Lasciatevi andare alle emozioni. Sul lavoro, sta per arrivare un cambiamento: capite se ne vale la pena o meglio lasciar perdere e cercare altro.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. In amore ci sono ottime stelle, Venere sta entrando nel segno e le occasioni per costruire qualcosa di speciale non mancheranno. Molti di voi vorranno solo incontri di una notte o un po’ di trasgressione. Sul lavoro, ora bisogna ripartire ed esplorare nuovi orizzonti. Grandi giornate promettenti in arrivo.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. In amore siete alla ricerca della verità, siete stanchi dei non detti o storie torbide che non vi lasciano nulla. Favoriti i rapporti con i nati sotto il segno del Capricorno e Acquario. Sul lavoro, bisogna ripartire in vista del futuro: valutate eventuali proposte, considerando pro e contro.

