Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 4 aprile 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 4 aprile 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo Paolo Fox la giornata sarà favorevole per quanto riguarda l’amore. Se siete interessati a qualcuno, quindi, lanciatevi nella sua conquista, perché la fortuna è dalla vostra parte. Sul lavoro ci sono buone prospettive per il futuro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, l’oroscopo di oggi vi vede ancora confusi per quanto riguarda l’amore e i sentimenti, quindi evitate le provocazioni: sia di farne che di infuriarvi se ne ricevete. Sul lavoro dovete cercare di capire cosa volete davvero e dove volete arrivare nei prossimi mesi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo Paolo Fox oggi è una giornata positiva per l’amore. Qualcosa è arrivato per farvi sorridere ma voi siete sempre pieni di dubbi e avete paura di lasciarvi andare completamente. Invece dovreste proprio farlo, perché forse avete trovato davvero l’anima gemella.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox per i single ci sono belle possibilità in arrivo, con un’ondata di emozioni romantiche che vi travolgerà e vi lascerà quasi senza respiro. Sul lavoro siete alla ricerca di maggiori sicurezze.

ACQUARIO

Cari Acquario, per oggi dovreste cercare di evitare le discussioni, soprattutto perché la Luna non vi sta mostrando il suo miglior volto. Saturno, nel frattempo, vi rende agitati e nervosi, ma anche più liberi di pensare a progetti futuri.

PESCI

Cari Pesci, siete molto stanchi e per questo fine settimana dovreste pensare solo al riposo. In amore dovete prendere quello che arriva senza pensarci troppo: adesso avete bisogno di leggerezza e pochi impegni.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 4 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: la giornata sarà favorevole per quanto riguarda l’amore. Se siete interessati a qualcuno, quindi, lanciatevi nella sua conquista.

