Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 4 aprile 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 4 aprile 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, l’oroscopo oggi vede una giornata assolutamente positiva e fortunata, con l’amore che sembra andare a gonfie vele. Cercate di capire, però, quale partner volete accanto e fate una scelta definitiva. Non fate soffrire chi vi ama e vi stima.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vede una giornata molto tesa, e soprattutto per quanto riguarda l’amore. Cercate di fare attenzione alle parole che pronunciate, non esagerate con i toni anche se dovete fare una critica giusta al partner.

GEMELLI

Cari Gemelli, cercate di stare lontani dalle discussioni, soprattutto se riguardano i sentimenti. Anzi, cercate di godervi dei bei momenti con il partner, cercando di mostrarvi più romantici e attenti alle sue esigenze.

CANCRO

Cari Cancro, per l’amore continua una fase difficile, con i mille dubbi che affollano la vostra testa. Avete, tra l’altro, dei piccoli conflitti interiori da risolvere e che riguardano il superamento di alcuni vostri limiti personali e caratteriali.

LEONE

Cari Leone, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi vi invita a essere più propositivi e ricchi di iniziativa, soprattutto se qualcuno vi interessa e volete conquistare il suo cuore. Il amore, infatti, il futuro prossimo è molto intrigante. Sul lavoro cercate di essere ottimisti.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi vi vede concentrati sul lavoro, con l’amore che è invece qualcosa che avete deciso di lasciare in secondo piano per un po’. Siete presi dal raggiungimento di obiettivi professionali e nel far avanzare il vostro percorso di carriera.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 4 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: siete presi dal raggiungimento di obiettivi professionali e nel far avanzare il vostro percorso di carriera.

