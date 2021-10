Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 30 ottobre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 30 ottobre 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, periodo importante per i sentimenti: in arrivo dei cambiamenti importanti. Per quanto riguarda il lavoro, è arrivato il momento di farsi avanti con coraggio. In vista forse un incontro importante per il futuro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 30 ottobre 2021), avete bisogno di fare chiarezza in amore: sappiate, però, che non siete voi il problema. La colpa – se così si può dire… – è di una persona che non è convinta di quello che fa fino in fondo. Per quanto riguarda il lavoro, i prossimi tre mesi saranno importanti.

GEMELLI

Cari Gemelli, c’è della stanchezza nell’aria. Piccole discussioni da gestire con calma e serenità. Per quanto riguarda il lavoro, la giornata non sarà delle migliori: sarete nervosi e stanchi. Avreste bisogno di un po’ di riposo, ma molti di voi non potranno concederselo. Tenete duro.

CANCRO

Cari Cancro, Venere tornerà nel vostro segno nelle prossime settimane e questa è un’ottima notizia. Se vivete un legame da tempo potrete trovare nel partner il conforto che cercate. Recupero in vista.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (30 ottobre 2021), è finalmente arrivato il momento dei chiarimenti. C’è chi deve fare una scelta tra due persone o chi è molto arrabbiato con qualcuno… Fate pace. Capitolo lavoro: questo è un momento ottimo per investire. Ma usate bene la testa. Niente mosse avventate.

VERGINE

Cari Vergine, nelle prossime ore siate cauti e prudenti in amore: le parole potrebbero ferire e non poco. Per quanto riguarda il lavoro, avrete molto da fare: la situazione astrale prevede un cambiamento importante. State attenti.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 30 OTTOBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: si prospetta un’ottima giornata per l’amore. Bene il lavoro dove servirà del coraggio.

