Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 30 agosto 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 30 agosto 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, c’è voglia di equilibrio, ma qualcuno potrebbe mettervi alla prova in queste ore di fine agosto 2025. La giornata di oggi, sabato 30 agosto, sarà più stimolante, mentre quella di domani – domenica – potreste preferire il silenzio. In amore, evitate di rimuginare sul passato.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 30 agosto 2025), il weekend che è appena iniziato sarà carico di emozioni profonde. Potreste vivere situazioni intense sia in amore sia sul lavoro. Evitate le reazioni istintive, sceglite sempre il dialogo. Moderatevi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, spirito d’avventura in primo piano in questo fine agosto 2025. Queste sono le giornate ideali per uscire, viaggiare o semplicemente cambiare aria. Lavoro? Nuove idee in vista. In amore torna la voglia di gioco e complicità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nel corso delle prossime ore di questo sabato 30 agosto potreste sentirvi sotto pressione, ma il fine settimana aiuta a ricaricare le energie. Cercate di non pretendere troppo da voi stessi o dagli altri. L’amore ha bisogno di maggiore leggerezza rispetto al solito.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 30 agosto 2025), fine settimana innovativo per molti di voi. Potreste avere idee fuori dal comune o sentire il bisogno di rompere con la routine. Bene le relazioni sociali. Coraggio! Buttatevi in nuove avventure.

PESCI

Cari Pesci, queste sono giornate di fine agosto ideali per ritrovare equilibrio e ascoltare i vostri bisogni. Per quanto riguarda il lavoro, lasciate spazio alla riflessione. In amore, l’intuito vi guida in queste ore: fidatevi delle vostre sensazioni.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 30 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: fine settimana innovativo. Potreste avere idee fuori dal comune.